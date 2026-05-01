上戸彩が『FLASH』表紙に登場　映画『SAKAMOTO DAYS』語るインタビューも掲載

上戸彩が表紙を飾る『FLASH』4月28日発売号（光文社）が発売された。

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女優・上戸彩が4月28日発売の『FLASH』表紙・巻頭に登場。青色をベースにしたコーディネートでグラビアを披露した。またインタビューでは最新の出演映画『SAKAMOTO DAYS』での役どころや、劇中のキーワードとなる「10億円」についての感想を話している。

また秋元康プロデュースの「劇団4ドル50セント」に所属し、舞台やドラマで女優として活動する大槻理子が『FLASH』に登場。3月に同誌で披露した2年ぶりのグラビアが好評を博しアンコール掲載となった。

恋愛リアリティーショーで火がつき、YouTubeでブレイクした森脇梨々夏が『FLASH』に登場。グラビアとともに掲載されるインタビューでは「芸能のお仕事は決まったお休みがないので、季節の移り変わりに気づきにくい」と語る。

そのほか2nd写真集『ラストシーン』が発売中の俳優・蓬莱舞、国立大卒にてレースクイーンとして活動する安藤笑、ヤングジャンプ主催の「ギャルコン25」ベスト8に選ばれた髙峰じゅり、女性アイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）の尾木波菜らも登場する。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）