ナブテスコは軟調、２６年１２月期業績予想を上方修正も物足りなさを意識

ナブテスコ<6268.T>は軟調。４月３０日の取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を見直した。今期の最終利益予想について従来の見通しから１０億円増額し、１８６億円（前期比１８．５％増）に引き上げた。もっとも修正後の利益水準に対しては物足りなさが意識されたもようで、売りが優勢となった。



持ち分法による投資利益が想定を上回ったほか、法人税などの見直しが発生し、税引き前利益と最終利益が想定を上回る見込みとなった。売上高と営業利益の見通しは据え置いた。１～３月期の売上高は８３０億３２００万円（前年同期比１６．９％増）、最終利益は同６７．０％増の５４億８３００万円だった。



出所：MINKABU PRESS