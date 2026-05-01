「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１日午前１１時現在で、オリエンタルランド<4661.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



この日の東京株式市場でＯＬＣは小動き。同社は２８日、２７年３月期連結業績予想について売上高を７２４３億１２００万円（前期比２．８％増）、営業利益を１６０７億７６００万円（同４．５％減）と発表。配当予想は１６円（前期１５円）とした。東京ディズニーシー２５周年イベントの実施で入園者数・ゲスト１人当たり売上高が増加すると想定。人件費など各種コストに加え、ホテル事業の修繕費なども見込んだ。



前期に続き営業減益となる見通しを示したことが嫌気され、同社株は祝日明け３０日に急落。一気に年初来安値を更新した。これを受け、売り予想数が増加したようだ。



出所：MINKABU PRESS