１日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は反発した。前日に大幅安となったことを受け自律反発の動きとなった。ニューヨーク市場で長期債相場が上昇（金利が低下）したことも支援材料となった。



３０日の米債券市場は持ち高調整主体の展開となるなか、長期金利は４．３７％に低下した。外為市場ではドル円相場が急落し、一時１ドル＝１５５円台半ばまで円高が進行した。日本政府・日銀による円買い介入観測が広がるなか、１日の円債市場では円安の一服を受けて債券を買い戻す姿勢も広がったようだ。



総務省が１日に発表した東京都区部の４月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比１．５％上昇した。伸び率は市場予想を下回った。日銀の早期利上げ観測を後退させる内容との受け止めもあって、円債相場の支えとなった。



先物６月限は前営業日比１２銭高の１２９円３８銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は０．００５ポイント低い２．５１０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS