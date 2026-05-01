・キーエンス切り返し急で大勢２段上げの様相に、ＡＩ関連投資需要取り込み成長加速へ

・ワシントンＨが新値街道再突入、藤田観の追加取得で思惑

・トレイダーズが急反発し年初来高値更新、２７年３月期は２期ぶり最高益更新を計画

・Ｍ＆Ａキャピが異彩高で戻り高値ブレイク、１～３月期営業３．４倍増益受け物色人気に

・ＪＲ東日本は急反発、２７年３月期営業益予想４％増で１０円増配へ

・ＴＯＴＯがＳ高カイ気配、先端半導体向け拡大し今期最終益１４％増を計画

・ファンデリーが低位株の強み発揮し２６％超の急騰、今期業績回復色鮮明で株主優待制度の拡充で買い注文殺到

・東エレクは３日ぶり急反発、ＡＩサーバー向け需要で９月中間期営業益は４２％増を計画

・アストマクスがカイ気配のまま上昇、２６年３月期は最終黒字転換・過去最高益で着地へ

・シンプレクスに物色人気集中、高水準のＤＸ需要取り込み連続最高益へ

・Ｇセキュリがカイ気配で大底圏から急浮上、今期営業３割増益予想でピーク更新続き積極的な増配も株高後押し



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS