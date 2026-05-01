NiSi Filters Japanは、「RICOH GR」シリーズ向けの専用アクセサリーを4月27日（月）に発売した。

発売したのは、焦点距離を0.78倍にする「ワイドコンバージョンレンズ for GR」、対応するレンズアダプター2製品、「GR IV」用のレンズフードキット。

GRのデザインや操作性、画質への影響を抑えながら、撮影表現の幅を拡張するアクセサリーとして展開する。

ワイドコンバージョンレンズ for GR

GR IIIとGR IVの焦点距離を21mm相当、GR IIIxを31mm相当（いずれも35mm判換算時）に画角を広げる、倍率0.78倍のコンバージョンレンズ。別売のレンズアダプターを使用して装着する。

リコーイメージングの純正アクセサリーには、倍率0.75倍のワイドコンバージョンレンズ「GW-4」が用意されているが、GR IIIとGR IVに対応するものの、GR IIIxには非対応となっている。

一方NiSiの本製品は、対応するレンズアダプターを用意することで、純正には用意されていないGR IIIx用のコンバージョンレンズとして利用できる。

また「GW-4」の直販価格が2万7,500円なのに対し、1万4,080円と安価なのもポイント。

マクロモードにも対応し、レンズを外さずに通常撮影とマクロ撮影を切り替えられる。

軽量かつ高い耐久性を備えるアルミ合金製ボディを採用。マルチレイヤーナノコーティングにより逆光時のフレアやゴーストを抑え、クリアな描写を実現する。

レンズなし（提供：NiSi Filters Japan）

レンズあり（提供：NiSi Filters Japan）

レンズアダプター

GR III用のレンズアダプター（PR-11）とGR IIIx用のレンズアダプター（PR-12）。価格はいずれも4,620円。

49mm径フィルターおよび「ワイドコンバージョンレンズ for GR」に対応する。

ワイドまたはテレコンバージョンレンズとの併用が非対応のNiSi「GR III / GR IIIx レンズアダプター」とは異なり、新たに独自のオートロック機構を搭載。位置合わせマークに合わせて押し込むだけで確実に固定できるという。

別売の「PR-5 レンズキャップ」にも対応する。

GR III用レンズアダプター PR-11

GR IIIx レンズアダプター PR12

GR IV レンズフードキット

GR IV専用に設計されたアクセサリーキット。49mmフィルターアダプター、マグネット式スクエアレンズフード、マグネット式レンズキャップを同梱する。