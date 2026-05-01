公開中の映画『SAKAMOTO DAYS』公式Xで、主演の目黒蓮（Snow Man）と共演する高橋文哉が並んで入場者プレゼントを紹介する動画が公開された。

【動画＆写真】目黒蓮と高橋文哉の高身長＆小顔引き立つ黒スーツルックコメント動画／公開記念舞台挨拶の緑のエプロン姿

■目黒が高橋に笑顔でツッコむ師弟関係が垣間見える（！？）一幕も

動画で目黒と高橋は、高身長＆小顔が際立つスーツ姿で立ち姿で並んでいる。

目黒は、肩までの長さの髪を耳上でまとめたハーフアップヘア。ダークカラーのストライプのダブルスーツ姿で、ボタンをあけ、柄シャツをあわせて腕まくり。指輪やネックレスなど、ゴールドで統一したアクセサリーも映えている。

一方の高橋は、ウエッティな前髪をちらしたヘアスタイルで登場。胸元の装飾や大き目の襟が際立つダークカラーのスーツのボタンを留め、ブルーのシャツにネクタイを合わせたコーディネート。

金色の柱の前にふたりで並び、目黒の「皆さんこんにちは」という挨拶から動画はスタート。「映画『SAKAMOTO DAYS』が、ついに本日公開となりました」と言う目黒を見つめ、拍手をする高橋。

そして入場者プレゼントを紹介する前に手のひらで隠そうとするも、チラッと見せてしまった高橋に、すかさず目黒が「見えてたよ」と笑顔でツッコミ。「すみません…」と、目黒演じる坂本太郎と高橋演じる朝倉シンの師弟関係さながらな様子がチラリ（！？）。

目黒が入場者プレゼントを差し出すタイミングを横目で見計らう高橋。そしてふたりで“オリジナルクリアカード”を並べて紹介する。

「これが好評なら、もしかしたら第2弾もあるかもしれない」と目黒が言うと、高橋も「ぜひゴールデンウイークにね（観てほしい）」とアピール。最後は「お待ちしてます」（目黒）、「劇場で待ってます」（高橋）と手を振って締め括った。

コメント欄には「めめの腕まくり素敵」「ハーフアップヘアかっこいい」「めめふみコンビ好き」などといったファンの声が続々と到着している。

映画公式Xには、目黒と高橋が公開記念舞台挨拶に登場した際の、緑のエプロン姿の写真も公開されている。

■目黒＆高橋の入場者プレゼント紹介動画

■目黒＆高橋が緑のエプロン姿を披露した公開記念舞台挨拶ショット