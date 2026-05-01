TWICEチェヨンが雨の表参道を“変装なし”で散歩！カフェやショッピングを楽しむプライベートショットに「嘘でしょ」「可愛すぎ」と反響

【写真】TWICEチェヨンが東京散歩を堂々と満喫！【動画】チェヨンのワールドツアーVlog

TWICE（トゥワイス）のCHAEYOUNG（チェヨン）が、Instagramを更新。東京の街を楽しむプライベートショットを公開した。

■TWICEチェヨン、傘を差して東京の街を歩く

TWICEは4月25、26、28日に、『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』の追加公演をMUFGスタジアム（国立競技場）で開催。その来日時にチェヨンは、日本を楽しんだようだ。

チェヨンは白いロングシャツに鮮やかなオレンジパンツ、Saint Laurent（サンローラン）のスエードのショルダーバッグというファッショニスタらしいコーディネート。1、2枚目では傘を差して雨の東京を歩く。そして3～6枚目では、インダストリアルな内装のカフェで休憩。両手でグラスを持ち、水を飲む姿がなんとも可愛らしい。

そして7枚目では、表参道の路上に登場。ショッピングを楽しんだのか、ショッパーを手に、空に向かってスマホを向けている。

SNSでは「嘘でしょ近くにいた…」「可愛い可愛すぎる」「聖地巡礼しなきゃ」「ここ私の大好きなカフェなんだけど…」「私服好きすぎる」など、大きな反響が起こっている。

■TWICEチェヨンがワールドツアーの裏側を公開

また、チェヨンがワールドツアーの様子を収めたVlog動画も公開された。