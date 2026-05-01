1日前引けの日経平均株価は3日ぶり反発。前日比391.12円（0.66％）高の5万9676.04円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は721、値下がりは789、変わらずは58。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を371.09円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が137.57円、豊田通商 <8015>が69.49円、ダイキン <6367>が37.21円、中外薬 <4519>が34.59円と続いた。



マイナス寄与度は53.1円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が45.51円、キオクシア <285A>が30.04円、レーザーテク <6920>が23.06円、フジクラ <5803>が21.52円と並んだ。



業種別では33業種中13業種が値上がり。1位は空運で、以下、陸運、金属製品、パルプ・紙が続いた。値下がり上位には電気・ガス、証券・商品、鉱業が並んだ。



株探ニュース