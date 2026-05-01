1日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比28.1％減の1864億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同30.5％減の1386億円だった。



個別ではＮＺＡＭ 上場投信 ＮＡＳＤＡＱ１００ <2087> 、ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） <2630> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００ <2845> など21銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> 、グローバルＸ ＮＡＳＤＡＱ１００・デイリー・カバード <563A> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> など12銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＮＹダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジＥＴＮ <2040> が5.09％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が3.87％高と大幅な上昇。



一方、ＮＺＡＭ Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <533A> は9.20％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は6.77％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は4.91％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は4.87％安、中国Ｈ株ベア上場投信 <1573> は4.15％安と大幅に下落した。



日経平均株価が391円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1027億7900万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1505億2200万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が95億7400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が70億2300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が66億8600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が33億9500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が28億9500万円の売買代金となった。



株探ニュース