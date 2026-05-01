デジモン公式SNS大量の「0」「1」並ぶ謎投稿が話題「解読したら」「神予告きましたね」
『デジモン』アニメ公式Xにて、「0」「1」だけの文字が並んだ謎の投稿がネット上で話題になっている。
【Xより】大量の「0」「1」並ぶ！話題の『デジモン』公式SNSの謎投稿
公式Xでは「00110101 11100110 10011100 10001000 00110010 11100110 10010111 10100101 00101000 11100101 10011100 10011111 00101001 11100101 10001101 10001000 11100101 10111110 10001100 00111000 11100110 10011001 10000010 11100011 10000001 10101011 11100011 10000011 10000111 11100011 10000010 10111000 11100011 10000011 10100010 11100011 10000011 10110011 11100101 10000101 10101100 11100101 10111100 10001111 11100011 10000011 10000001 11100011 10000011 10100011 11100011 10000011 10110011 11100011 10000011 10001101 11100011 10000011 10101011 11100011 10000001 10100111 11100011 10000000 10001100 11100011 10000001 10111100 11100011 10000001 10001111 11100011 10000010 10001001 11100011 10000001 10101110 11100011 10000010 10100110 11100011 10000010 10101001 11100011 10000011 10111100 11100011 10000010 10110010 11100011 10000011 10111100 11100011 10000011 10100000 11100011 10000000 10001101 11100011 10000010 10010010 11100101 10000101 10101100 11101001 10010110 10001011」と、大量の「0」「1」の文字が並んだ文言を投稿。
一見、謎の投稿に見えるが、これは2進数文字列で、これを変換すると「5月2日(土)午後8時にデジモン公式チャンネルで「ぼくらのウォーゲーム」を公開」となる。
『ぼくらのウォーゲーム』とは、劇場版デジモンアドベンチャーシリーズ第二作目であり、『サマーウォーズ』などでも知られる細田守監督による劇場作品『デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム！』(2000年)のこと。
『デジモン』作品の名作として知られており、デジタルワールドでの冒険から太一たちが帰ってきて半年後。あの冒険が信じられないほど穏やかな日々を送っていた。ところが、ある日インターネット上で不気味なタマゴが誕生し、凶悪なデジモンへと進化、ネットを伝って世界中を混乱に陥れた！ネットの中で暴れまくるデジモンを、太一たちが倒しに行く姿を描いている。
デジモンらしく「0」「1」と使った今回の粋な謎投稿にネット上では「これ解読できる人がいるから凄い」「ちょうど履修してるとこなので何とか自力での解読を試みる俺」「神予告きましたね」「マジで突然バイナリで煽ってきたの草（笑）解読したら、5月2日（土）夜8時に公式YouTubeで『ぼくらのウォーゲーム！』公開だってよ。懐かしいあの作品が帰ってくる…めっちゃ楽しみだわ」などの声が出ている。
【Xより】大量の「0」「1」並ぶ！話題の『デジモン』公式SNSの謎投稿
公式Xでは「00110101 11100110 10011100 10001000 00110010 11100110 10010111 10100101 00101000 11100101 10011100 10011111 00101001 11100101 10001101 10001000 11100101 10111110 10001100 00111000 11100110 10011001 10000010 11100011 10000001 10101011 11100011 10000011 10000111 11100011 10000010 10111000 11100011 10000011 10100010 11100011 10000011 10110011 11100101 10000101 10101100 11100101 10111100 10001111 11100011 10000011 10000001 11100011 10000011 10100011 11100011 10000011 10110011 11100011 10000011 10001101 11100011 10000011 10101011 11100011 10000001 10100111 11100011 10000000 10001100 11100011 10000001 10111100 11100011 10000001 10001111 11100011 10000010 10001001 11100011 10000001 10101110 11100011 10000010 10100110 11100011 10000010 10101001 11100011 10000011 10111100 11100011 10000010 10110010 11100011 10000011 10111100 11100011 10000011 10100000 11100011 10000000 10001101 11100011 10000010 10010010 11100101 10000101 10101100 11101001 10010110 10001011」と、大量の「0」「1」の文字が並んだ文言を投稿。
『ぼくらのウォーゲーム』とは、劇場版デジモンアドベンチャーシリーズ第二作目であり、『サマーウォーズ』などでも知られる細田守監督による劇場作品『デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム！』(2000年)のこと。
『デジモン』作品の名作として知られており、デジタルワールドでの冒険から太一たちが帰ってきて半年後。あの冒険が信じられないほど穏やかな日々を送っていた。ところが、ある日インターネット上で不気味なタマゴが誕生し、凶悪なデジモンへと進化、ネットを伝って世界中を混乱に陥れた！ネットの中で暴れまくるデジモンを、太一たちが倒しに行く姿を描いている。
デジモンらしく「0」「1」と使った今回の粋な謎投稿にネット上では「これ解読できる人がいるから凄い」「ちょうど履修してるとこなので何とか自力での解読を試みる俺」「神予告きましたね」「マジで突然バイナリで煽ってきたの草（笑）解読したら、5月2日（土）夜8時に公式YouTubeで『ぼくらのウォーゲーム！』公開だってよ。懐かしいあの作品が帰ってくる…めっちゃ楽しみだわ」などの声が出ている。
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