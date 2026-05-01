【NASCAR】第10戦 ジャック・リンクス500（日本時間4月27日／タラデガ・スーパースピードウェイ）

【映像】ピットに入れない！物議を醸した珍事の様子

全米で圧倒的な人気を誇るストックカーレース「NASCAR」で、ピットインしようとしたマシンが自陣のボックスに停止できず、そのままピットロードを通り過ぎてしまうという珍事が発生し、中継の放送席も騒然となった。

レース中盤、各車がルーティンのピット作業に向かう48周目のことだった。名門チーム・ペンスキーの2号車を操るオースティン・シンドリックがピットへと滑り込んだが、自陣のピットボックスを前にして減速しきれず、そのままボックスを素通りし、作業を受けないままピットアウトしていった。

作業に備えていたピットクルーも、一旦ウォールを乗り越えたものの、目の前を通り過ぎていくマシンを呆然と見送る姿が映し出された。

この光景に、解説の桃田健史氏は「ああ、入れない！！」と絶叫。「オースティン・シンドリック、いま押されたでしょ？ 誰かに」と、背後にいた他車との接触が原因で押し出されたのではないかと驚きをもって伝えた。

この不運なシーンを目の当たりにした視聴者からは、「ガスマンわたわたしてたね」「ピットでのやらかし多いな」「シンドリック可哀想」「いまの可哀想」といった、困惑と同情が入り混じった反響が寄せられるなど物議を醸した。なお、シンドリックはこのトラブルにも関わらず、26台が絡んだ大クラッシュを経て、スタートの13番手から順位を上げ、8位でフィニッシュしている。（ABEMA『NASCAR Groove 2026』／(C)NASCAR）