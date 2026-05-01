カタール代表がW杯で着用するユニに注目

北中米W杯は現地時間6月11日に開幕する。

新フォーマットでの開催となるなか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」はカタール代表がW杯本大会で着用する1着に注目している。

今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの共同開催。3か国での共同開催は初となり、出場国も32チームから48チームへと増加した。4チームずつの12グループに分かれ、上位2チームと、3位チームの中で成績が上位の8チームが決勝トーナメント（ラウンド32）へと進出する。

各国本大会へ向けて準備を進め、着用する新ユニフォームも続々と発表。カタール代表の1stユニフォームは伝統のマルーンカラーで、胸中央の国旗をイメージしたジグザグ模様が特徴的。2ndユニフォームは砂漠の砂丘から着想を得た幾何学模様を採用している。

「ネックや袖にホワイトをあしらい、シンプルな構造ながらカタールらしさを最大限表現している。やはりW杯モデルは複雑な紋様よりもアイデンティティの表現が似合うかもしれない」と、ともさんは解説している。（FOOTBALL ZONE編集部）