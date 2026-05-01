買い物と給油、同じ駐車場で完結！ PLANT PLANT GAS 黒部給油所

記事ポイント 株式会社PLANTの直営ガソリンスタンド9店舗目が富山県黒部市のPLANT黒部店駐車場内に開業全4レーンにロングホースを採用し、給油口の左右を問わず対応して待ち時間を短縮5月2日〜17日のオープン記念期間中、PLANT Pay払いでガソリン・軽油・灯油が表示価格から3円/L引き 株式会社PLANTの直営ガソリンスタンド9店舗目が富山県黒部市のPLANT黒部店駐車場内に開業全4レーンにロングホースを採用し、給油口の左右を問わず対応して待ち時間を短縮5月2日〜17日のオープン記念期間中、PLANT Pay払いでガソリン・軽油・灯油が表示価格から3円/L引き

福井県坂井市を拠点に13府県でスーパーセンターを展開するPLANTが、2026年5月2日(土)に富山県黒部市で直営ガソリンスタンド「PLANT GAS 黒部給油所」をオープンします。

スーパーセンターの駐車場に隣接した給油所が加わることで、買い物と燃料補給をひとつの外出でまとめられる環境が整います。

PLANT「PLANT GAS 黒部給油所」





名称：PLANT GAS 黒部給油所所在地：富山県黒部市立野175-1（PLANT黒部店 駐車場内）開店日：2026年5月2日(土)営業時間：7:00〜21:00（年中無休）取扱商品：ガソリン・軽油・灯油（セルフサービス）支払い方法：現金・PLANT Pay・クレジットカード

PLANT黒部店の駐車場内に誕生する「PLANT GAS 黒部給油所」は、衣食住の生活用品を幅広く扱うスーパーセンターPLANTの直営ガソリンスタンドとして、全国9店舗目の開業となります。

「”生活のよりどころ”となる最強の生活インフラを目指す」という経営理念のもと、日常の買い物と燃料補給を同じ場所で完結できる利便性を実現します。

魚津市と黒部市を結ぶ国道8号線のそばという立地で、通勤や日常の外出のついでに寄りやすい場所にあります。

セルフサービス方式でガソリン・軽油・灯油の3種類に対応し、PLANT各店で使えるチャージ式電子マネー「PLANT Pay」のほか、現金やクレジットカードでも給油できます。

ロングホース4レーンで給油口の向きを問わず対応

給油所には4本のレーンが設けられており、すべてのレーンにロングホースが採用されています。

車の給油口が右側にあっても左側にあっても、レーンを変えずにそのまま給油できるため、空きを探して並び直す手間がなく、スムーズに補給できます。

週末のショッピング帰りや平日の通勤途中など、日常のさまざまな場面で立ち寄りやすい設備です。

オープン記念キャンペーン（5月2日〜17日）

開店日の5月2日(土)から5月17日(日)の16日間、オープン記念キャンペーンを実施します。

ガソリンのオープン記念特別価格は当日発表で、PLANT公式ホームページとPLANTアプリで確認できます。

PLANT Payで給油した場合はガソリン・軽油・灯油すべてが表示価格から3円/L引きとなり、あらかじめチャージしておくほど給油コストを抑えられます。

このガソリンスタンドは、PLANT Payを日常的に活用するユーザーに給油まで一元管理できる便利さをもたらします。

買い物と給油を同じ駐車場でまとめて済ませられる環境が、富山・黒部エリアのドライバーの毎日を後押しします。

PLANT GAS 黒部給油所の紹介でした。

よくある質問

Q. PLANT GAS 黒部給油所のオープン記念特別価格はいつ発表されますか。

A. 2026年5月2日(土)の開店当日に発表され、PLANT公式ホームページとPLANTアプリにも掲載されます。

Q. PLANT Payはガソリンスタンド以外のPLANT店舗でも利用できますか。

A. PLANT Payは全国のPLANT各店舗での買い物にも使えるチャージ式電子マネーです。

Q. PLANTはどの地域でスーパーセンターを展開していますか。

A. 福島県・新潟県・富山県・石川県・福井県・岐阜県・三重県・滋賀県・京都府・兵庫県・岡山県・鳥取県・島根県の13府県で店舗を展開しています。

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