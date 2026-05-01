バイク免許不要、山羊の走破力！ カーター「GOAT180」

記事ポイント 180cc CVTエンジン搭載の新世代トライク「GOAT180」が2026年夏頃に予約開始予定普通自動車免許（AT限定）で運転できる設計で、バイクとクルマのいいとこどりを実現2026年5月9〜10日、東京ビッグサイトの「FIELDSTYLE TOKYO 2026」で実車が初公開 180cc CVTエンジン搭載の新世代トライク「GOAT180」が2026年夏頃に予約開始予定普通自動車免許（AT限定）で運転できる設計で、バイクとクルマのいいとこどりを実現2026年5月9〜10日、東京ビッグサイトの「FIELDSTYLE TOKYO 2026」で実車が初公開

神奈川県相模原市のカーターが、新型トライク「GOAT180」を2026年5月9日（土）・10日（日）に東京ビッグサイトで開催される「FIELDSTYLE TOKYO 2026」に出展します。

180ccエンジンにCVT（自動無段変速機）を搭載し、普通自動車免許（AT限定）で運転できる仕様のトライクが、2026年夏頃の予約開始に先駆けて初めて実車公開されます。

カーター「GOAT180」





車両本体価格：990,000円（税込）／900,000円（税抜）発売予定：2026年夏頃（予約開始）展示日程：2026年5月9日（土）〜10日（日）展示会場：東京ビッグサイト 南展示棟 南3ホール ブース番号764

「GOAT180」は、英語で”Greatest Of All Time（史上最高）”を意味するGOATの名を冠した、新世代のガソリンエンジン搭載トライクです。

車名の由来でもある”山羊（GOAT）”が険しい斜面を身軽に登る姿になぞらえ、あらゆる路面状況での走破性を追求して開発されます。

製造・販売は、神奈川県相模原市を拠点にトライクを手がけるカーター（サービスショップ名：プリマライド）が担当します。

このモデルの核心はCVT（自動無段変速機）の搭載で、手動によるギアチェンジが不要な設計となっています。

普通自動車免許（AT限定）のみで運転できる仕様を実現しており、バイク免許を持っていなくてもトライクの走りを体験できます。

3輪構造が持つ安定性とバイクならではの開放的な走り感覚を組み合わせ、日常の街乗りからキャンプ地へのアクセスまで幅広い用途に対応します。

2026年夏頃の予約開始に先がけ、展示会場で実車のフォルムとサイズ感を確認できます。

スペックと走行性能





エンジン：WUYANG製 180cc 水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒排気量：180.4cc最大出力：13.2kW（17.95PS）／8,250rpm最大トルク：16.9N・m（1.72kgf・m）／6,500rpm変速機：CVT（自動無段変速機）全長：2,300mm／全幅：1,100mm／全高：1,700mm車両重量：300kg燃料タンク容量：約14L使用燃料：無鉛レギュラーガソリン

WUYANG製の180cc水冷エンジンは、8,250rpmで最大出力13.2kW（17.95PS）を発揮し、6,500rpmで最大トルク16.9N・mを生み出します。

車両重量300kgのボディを力強く動かすエンジン性能とCVTの組み合わせにより、市街地から山道まで一定のリズムで走り続けられます。

約14Lの燃料タンクは無鉛レギュラーガソリン対応で、一般のガソリンスタンドで給油でき、遠方のキャンプ場や山間部のドライブルートでも燃料補給に困りません。

展示会場では全4色のカラーバリエーションを実車で確認でき、ボディカラーと車体の実際のサイズ感をその場で確かめられます。

FIELDSTYLE TOKYO 2026での実車体験





「FIELDSTYLE TOKYO 2026」はFIELDSTYLE実行委員会が主催するイベントで、2026年5月9日（土）・10日（日）の2日間、東京ビッグサイトで開催されます。

カーターは南展示棟 南3ホール ブース番号764に出展し、「GOAT180」の実車と既存販売モデル「APtrikes250」のカスタム仕様を同ブースで公開します。

「APtrikes250」はカーターが既に市販しているトライクモデルで、今回はカスタム仕様での展示となります。

2台のトライクが並ぶ会場では、ボディフォルムや装備の違いを実物で比較しながら確認できます。

「GOAT180」は、バイクとクルマの中間に新たなジャンルを切り開く走破性トライクとして、2026年夏頃の本格デビューを控えています。

今回のFIELDSTYLE TOKYO 2026が、予約前にいち早く実車を手の届く距離で確認できる機会となります。

実車の展示は2026年5月10日（日）まで、東京ビッグサイト南3ホール ブース764で行われます。

GOAT180の紹介でした。

よくある質問

Q. 展示時のスペックは発売時に変更される可能性がありますか

A. カーターは品質向上を継続目標としており、展示発表時のスペックと発売時の仕様が異なる場合があります。

Q. GOAT180の予約受付に関する詳細はどこで確認できますか

A. 予約受付の詳細はカーターの公式サイト（aptrikes.jp）およびサービスショップ「プリマライド（primaride.net）」に掲載されます。

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