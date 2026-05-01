2026年4月、能登・輪島に春が巡ってきた。海にはやわらかな光が差し、町には桜が咲いている。そんな輪島の春を、今日も一匹の柴犬が歩いている。

【映像】能登半島地震が発生したときの柴犬の様子（実際の映像）

そんな柴犬の姿に、視聴者から「何気ない日々が一番のしあわせ」「かわいすぎる！」「もうそんなに経つのか…」などのコメントが寄せられ、話題となっている。

変わらぬ日常をつなぐ散歩

柴犬のらんまるくんは、震災のあとも、豪雨のあとも、毎日散歩を続けてきた。マリンタウンや海岸、高台の一本松公園。どこを歩くかは、その日のらんまるくんの気分次第だ。この日常は、あの日をくぐってきた時間でもある。

2024年1月1日 午後4時10分。能登半島地震が発生したとき、らんまるくんは散歩の途中で震度7の揺れに襲われた。自宅は全壊し、家族が営む会社の事務所も大きな被害を受けた。

困難の中でも止まらなかった日々

自宅の解体工事、車中泊や玄関での避難生活。それでも、日々は止まらなかった。らんまるくんは毎日散歩に出かけ、家族と遊び、たとえ町の景色が変わっても、変わらぬ日常をつなぎ続けてきた。

家族にとって、らんまるくんの存在が、震災のあとも「いつもの毎日」でいられる支えになっていたという。その後、2024年9月に発生した能登半島豪雨で仮設住宅周辺が水没した際も、らんまるくんはずぶ濡れになりながら散歩を続けた。

あれから3回目の春を迎えて

2026年4月、震災から3回目の春。輪島の町は今も歩みを進めている。倒壊した家屋の解体や撤去は2025年のうちにひと段落し、道路や港の復旧工事はいまも続いている。

大きく隆起した道路や港には、震災の爪痕が今も残る。火災で大きな被害を受けた朝市通り周辺では、この春から住まいや商店の再建に向けた動きが少しずつ始まった。震災前は別々の集落で暮らしていた人たちが、仮設住宅での生活を通して新しいつながりを育んでいる。

静かに、けれど確かに続く呼吸

春になり、町の人々の表情も少しずつ明るくなってきた。家族は今、らんまるくんが安心して走り回れる新居の完成を目指している。

春の輪島を、らんまるくんは今日も”ぽにぽに”と穏やかに歩いている。夕方6時のチャイムが響く中、静かに、けれど確かに、この町の呼吸は今も続いている。

（『ABEMA Morning』より）