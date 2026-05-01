元官僚として政界の中枢を知る人物が、かつての総理大臣が放った冷徹すぎる一言と、自民党の人間関係を一変させた衝撃の舞台裏を明かした。

【映像】小泉元総理が大物政治家を激怒させた「衝撃の一言」

お笑いコンビ・かまいたちが司会を務める『これ余談なんですけど・・・』の29日の最新回に、元経済産業省の官僚の岸博幸氏が登場。小泉純一郎元総理の政権時代に大臣秘書官として仕えた経験から、「自分が一番この人凄いなと思ったのは…」と、当時の最も印象的だったエピソードを披露した。

岸氏は、小泉政権の命運を分けた「郵政民営化」を巡る「余談」を語り始めた。当時、民営化に強く反対していた亀井静香氏に対し、小泉元総理は賛成を取り付けるべく様々な約束を交わしていたという。

しかし、いざ法案が成立すると、小泉元総理はその約束をすべて無視。その際、「当然、相手はめちゃくちゃ怒りますよね？ その時、小泉さんが言ったひと言がすごく印象的で、『政治の世界では騙されるやつが悪いんだ』と。これを聞いて本当にこの人、すごいわと思った」と、その冷徹なまでの政治家としての凄みを振り返った。

さらに岸氏は「本当に“将軍”で、自分がやりたいことを通すためには最後バッサリやるんだなと」「（自民党を）壊すまでには至らなかったけれど、人間関係は壊しまくった」と、その政治スタイルに驚嘆したことを明かした。