西野カナ×NiziU、コラボビジュアル公開 Y2Kテイストのトロピカルな世界観
西野カナとNiziUによるコラボレーション楽曲「LOVE BEAT（feat. NiziU）」の最新ビジュアルが公開された。
【動画】西野カナ「LOVE BEAT（feat. NiziU）」メイキングMV
同曲は、3月よりフジテレビ系『めざましテレビ』テーマソングとしてオンエア中。番組史上初のアーティストコラボ楽曲として発表され、話題を集めている。
公開されたビジュアルでは、Y2K初頭を彷彿（ほうふつ）とさせるキラキラでトロピカルな衣装をまとった西野とNiziUが登場。楽曲の世界観のモチーフであるハイビスカスに華やかに囲まれた、10人によるカラフルで鮮烈なビジュアルとなっている。
「LOVE BEAT(feat. NiziU)」は、TikTokでの先行配信もスタート。NiziUも参加したレコーディングの風景をバックに楽曲の一部を楽しむことができるメイキング映像も公開されている。
楽曲は5月15日に先行配信リリースされる。事前配信予約も受付中で、コラボレーションビジュアルを活用したオリジナルスマホ壁紙がもらえるキャンペーンも実施されている。
【動画】西野カナ「LOVE BEAT（feat. NiziU）」メイキングMV
同曲は、3月よりフジテレビ系『めざましテレビ』テーマソングとしてオンエア中。番組史上初のアーティストコラボ楽曲として発表され、話題を集めている。
公開されたビジュアルでは、Y2K初頭を彷彿（ほうふつ）とさせるキラキラでトロピカルな衣装をまとった西野とNiziUが登場。楽曲の世界観のモチーフであるハイビスカスに華やかに囲まれた、10人によるカラフルで鮮烈なビジュアルとなっている。
「LOVE BEAT(feat. NiziU)」は、TikTokでの先行配信もスタート。NiziUも参加したレコーディングの風景をバックに楽曲の一部を楽しむことができるメイキング映像も公開されている。
楽曲は5月15日に先行配信リリースされる。事前配信予約も受付中で、コラボレーションビジュアルを活用したオリジナルスマホ壁紙がもらえるキャンペーンも実施されている。