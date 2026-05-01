犬が震える理由や原因

1.寒さ

犬が体を震わせる原因のひとつが「寒さ」です。

動物は体が冷えたとき、小刻みに体を震わせることで体温を上げます。この「シバリング」と呼ばれる現象は、意図的におこなっているわけではなく、冷えを感じたときなどに自然とおこるものです。

年齢や健康状態にかかわらず起こる自然な現象ですが、子犬や老犬、病後の犬など体温調整がうまくできない犬の場合はより寒さを感じやすい傾向があります。

犬の震えの原因が寒さだと考えられるときは、室温を上げたり洋服を着させたりして体をあたためるようにしましょう。また、雨などで濡れたあとは急速に体温が奪われていくので、散歩後やシャンプー後はしっかりと乾かすようにしてください。

2.痛み

犬が体を動かさずにじっとしたまま震えている場合、けがや病気が原因で痛みを感じている可能性も考えられます。

犬は強い痛みを感じていても、「痛いよー」と飼い主さんに訴えかけることはあまりせず、痛みが治まるまで体を休めてひたすら待ちます。

痛みによって震えているときは、表情も乏しく飼い主さんの呼びかけにも反応が鈍くなります。また、体に触れようとすると嫌がって唸ったり牙をむき出したりする様子が見られます。

3.疲れ

散歩の途中や思い切り遊んだあとに、犬の体が震えている場合は疲れが出ていることが考えられます。

筋肉の疲労や筋力低下が起こると、体重を支えるための力が十分ではなく、ぷるぷると震えてしまいます。特に後ろ足には大きな筋肉があるため、こうした様子が多く見られます。

若いうちはあまり見られなくても、年齢を重ねて少しずつ筋力が低下していくと、後ろ足が震えたり排泄時に踏ん張れなくなったりすることがあります。

足が震えるほどの運動は関節に負担がかかることもあるため、しっかりと休息を取って無理のない範囲で運動をおこなうようにしてください。

4.不安や恐怖

身体的な要因だけでなく、精神的な要因で体が震えることもあります。特に、不安や恐怖など強いストレスを感じたとき、自律神経が乱れて体が震えます。

寒さや痛みによる震えと同様に、自分の意思でコントロールできるものではなく、不安や恐怖の対象となる原因が取り除かれると自然に治まります。

雷や花火のような大きな音、動物病院など原因がわかっている場合は、優しく寄り添いながら、少しずつ慣れさせてストレスを軽減させてあげましょう。

犬が震えているときの注意点

犬が震えるのは健康な犬にも起こることなので、過度に心配する必要はありません。

しかし、震え以外にも以下のような様子が見られた場合は注意が必要です。

いつもより食欲がない あまり動きたがらない 呼びかけへの反応が鈍い 下痢や嘔吐などの症状が出ている 体を触られることを嫌がる 飼い主さんに対して攻撃的な様子を見せる 震えている間意識がはっきりしていない 痙攣のような様子が見られる

こうした場合は、怪我や病気などが原因となっている可能性があるため、できるだけ早く動物病院を受診するようにしましょう。

また、震えと痙攣の区別がつかず不安な場合は、無理に動かすようなことはせず、一度動物病院に電話をして獣医師の指示を仰ぐようにしてください。

まとめ

犬の震えには様々な要因がありますが、ほとんどの場合犬自身がコントロールできるものではありません。

そのため、震えが起きているときは原因をしっかりと見極めて、問題があれば解決する必要があります。

震えは何らかのトラブルのサインだと考えて、愛犬の様子をよく観察して、問題が大きくなる前に対応するようにしましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)