イラストレーターで料理家の中西なちお／トラネコボンボンによるイラストエッセイ『トラネコボンボンの台所ごよみ 今日はニャに食べる？』（文藝春秋）が5月27日（水）に発売される。

【画像】発売される新作グッズたち

中西なちお／トラネコボンボンによる台所のかわいい猫たちが「旬の食べ物と12か月」を楽しみまくる、おいしく愉快なイラストエッセイ『トラネコボンボンの台所ごよみ 今日はニャに食べる？』。発売を記念して原画展を開催し、食べ物と猫をあしらった新作グッズを販売。

中西なちお／トラネコボンボンは「高知で暮らし、一年を通して食べたものや季節に出てくる野山や海のものを台所でメモしながらこの本を描きました。高知は他の地域より旬がちょっと早いのですが、この季節にこれ食べたいな、作りたいなと楽しい気持ちで読んでもらえたら嬉しいです。」とコメントした。

今回のグッズは、新刊『トラネコボンボンの台所ごよみ』で活躍する食いしん坊な猫たちが登場。青菜餃子を作る猫の手ぬぐい、保存瓶などに貼るラベルステッカー2種、スマホをかわいくするスマホステッカー2種、冷蔵庫を楽しくする冷蔵庫マグネット2種を作製。出版記念展を開催するギャラリーフェブと一部書店にて発売予定となる。グッズは数量限定。なくなり次第終了となる。新刊出版記念展は吉祥寺のギャラリーフェブで5月22日～28日まで開催。カバーや本文に登場するかわいくて食いしん坊な猫たちの原画が展示される。

■著者プロフィール中西なちお／トラネコボンボン（なかにしなちお）2007年より「トラネコボンボン」主宰。料理人であり、「旅するレストラン」と称して各地で料理を提供。また作画家として料理本、絵本、作品集など多数制作。2011年3月11日の震災後より、避難先の友人に何か送ろうかと尋ねたところ「毎日一枚動物の絵を送って」と言われてから、blog「記憶のモンプチ」にて毎日一枚、動物の絵を更新中。著書に『Drawing White』『BIRD』『HORSE』（以上、書肆サイコロ）、『トラネコボンボンのお料理絵本』（白泉社）、『猫ごよみ365日』『世界一周 猫の旅』『猫と世界どうぶつ記』（以上、誠文堂新光社）など多数。2021年より高知在住。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）