三笘薫のダイレクトボレーもノミネート！ プレミアリーグ、4月度の月間最優秀ゴール候補を発表
プレミアリーグは4月30日、4月度の月間最優秀ゴール候補を発表。ブライトンに所属するMF三笘薫のゴールもノミネートした。
ノミネートされた三笘のゴールは、18日の第33節トッテナム戦（△2−2）で決めたもの。パスカル・グロスのアーリークロスに対して、左足インサイドのダイレクトボレーで、ニア上を撃ち抜いたのだ。
このほか、シャビ・シモンズ（トッテナム・ホットスパー）やラヤン・シェルキ（マンチェスター・シティ）らが候補に入っており、計8つのゴールから月間最優秀ゴールが選出される。
4月度の月間最優秀ゴール候補は以下の通り。
リオ・ングモハ（リヴァプール／フルアム戦）
ジェームス・ジャスティン（リーズ／ウルヴス戦）
三笘薫（ブライトン／トッテナム・ホットスパー戦）
シャビ・シモンズ（トッテナム・ホットスパー／ブライトン戦）
ラヤン・シェルキ（マンチェスター・シティ／アーセナル戦）
アンドリュー・ロバートソン（リヴァプール／クリスタル・パレス戦）
エベレチ・エゼ（アーセナル／ニューカッスル戦）
マティアス・イェンセン（ブレントフォード／マンチェスター・ユナイテッド戦）
ノミネートされた三笘のゴールは、18日の第33節トッテナム戦（△2−2）で決めたもの。パスカル・グロスのアーリークロスに対して、左足インサイドのダイレクトボレーで、ニア上を撃ち抜いたのだ。
このほか、シャビ・シモンズ（トッテナム・ホットスパー）やラヤン・シェルキ（マンチェスター・シティ）らが候補に入っており、計8つのゴールから月間最優秀ゴールが選出される。
リオ・ングモハ（リヴァプール／フルアム戦）
ジェームス・ジャスティン（リーズ／ウルヴス戦）
三笘薫（ブライトン／トッテナム・ホットスパー戦）
シャビ・シモンズ（トッテナム・ホットスパー／ブライトン戦）
ラヤン・シェルキ（マンチェスター・シティ／アーセナル戦）
アンドリュー・ロバートソン（リヴァプール／クリスタル・パレス戦）
エベレチ・エゼ（アーセナル／ニューカッスル戦）
マティアス・イェンセン（ブレントフォード／マンチェスター・ユナイテッド戦）
【ノミネート】4月度の月間最優秀ゴール候補が発表
Goals worth watching again and again!— Premier League (@premierleague) April 30, 2026
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