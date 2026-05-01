カナダでのFIFA総会にイランのみが不参加…代表団が入国拒否を受けるもFIFA会長は「W杯に参加する」と言及

カナダでのFIFA総会にイランのみが不参加…代表団が入国拒否を受けるもFIFA会長は「W杯に参加する」と言及