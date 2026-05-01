【おひつじ座】2026年5月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年5月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
周りとの歩調を意識しつつ、自分の「やりたい」にしっかり力を注ぎたい時期です。まずはいくつか具体的な目標を立てて、その中でも心が一番ときめくものから手を付けてみましょう。
準備が万全でなくても大丈夫。動き始めることで気持ちが乗ってきて、そこから整えていくほうがしっかりした土台になりそうです。仕事では、思いついたアイデアは出したもの勝ち。それだけ周りも考えやすいテーマのようなので、頭に浮かんだらすぐ形にしてみるのが吉です。
＜開運もぐもぐ＞
協調性を保ちながら自分の力を発揮したいときには、“水のパワー”を使います。おすすめの食材は「黒豆」です。黒豆は、一度にまとめて調理することが多く、まさに「みんなでひとつにまとまる」協調性を象徴しています。また水からじっくり炊くことで、水のエネルギーもしっかり吸収します。
さらに、黒豆の色味も、水のパワーを表す色です。黒豆はお総菜として手軽に購入できるので、箸休めにもぴったり。植物性たんぱく質が豊富で、日々の食事に取り入れやすいのも魅力です。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）＜全体運＞
周りとの歩調を意識しつつ、自分の「やりたい」にしっかり力を注ぎたい時期です。まずはいくつか具体的な目標を立てて、その中でも心が一番ときめくものから手を付けてみましょう。
＜開運もぐもぐ＞
協調性を保ちながら自分の力を発揮したいときには、“水のパワー”を使います。おすすめの食材は「黒豆」です。黒豆は、一度にまとめて調理することが多く、まさに「みんなでひとつにまとまる」協調性を象徴しています。また水からじっくり炊くことで、水のエネルギーもしっかり吸収します。
さらに、黒豆の色味も、水のパワーを表す色です。黒豆はお総菜として手軽に購入できるので、箸休めにもぴったり。植物性たんぱく質が豊富で、日々の食事に取り入れやすいのも魅力です。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)