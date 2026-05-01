井上尚弥vs中谷潤人は「存在が極上の美食」　“煽り不要の価値”を訴える米敏腕記者は欧米ファンに疑問符「純粋さこそボクシングの真髄であるはず」

井上と中谷。ついに激突する両雄の試合までの振る舞いに熱視線が注がれているLemino/SECOND CAREER/NAOKI FUKUDA

名勝負の予感が漂う興行の価値

一体どんな展開、そしていかなる結末を見るのか。日本ボクシング界屈指のファイターが価値を高めてきた“ドラマ”の行く末を世界が見つめている。

運命のゴングまで残りわずかとなり、熱が高まっているのは、5月2日に東京ドームで行われる世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）とWBA、WBC、WBO世界同級1位・中谷潤人（M.T）の対戦だ。どちらも敵なしの強さを維持し、「最強の王者」と「最強の挑戦者」という構図を作り上げてきた両雄の激突は、日本ボクシング史に残る名勝負の予感をさせている。

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もっとも、興行としては「異例」とも言える内容だ。というのも、メインマッチはもちろん、アンダーカードを含めても出場選手全員がアジア圏の出身。にもかかわらず、すでに現地観戦のチケット5万5000席は完売。さらに映像配信プラットフォーム「Lemino プレミアム」が生配信されるPPV（ペイパービュー）の売れ行きも「好調だと聞いている」（大橋秀行会長）という。

超満員となる東京ドーム開催ながらボクシングが盛んな欧米の選手はもちろん、中南米の大物もいない。しかもメインもセミもいずれも日本人選手による戦い。大橋会長が「強い者同士が戦う。これほど分かりやすいものはない」と語る顔ぶれだが、イベント規模を考えれば、少々意外ではある。

しかし、その価値は、他でもない“ボクシングの本場”であるアメリカでしっかりと評価を高めている。

米専門メディア『NY Fights』で編集者を務め、ボクシング記者協会にも登録されているゲイル・ファルケンタール氏は、「なぜ、この試合が西半球でもっと話題になっていないのか。そういう疑問自体が現代ボクシングの何が問題なのかを物語っている」と指摘。さらに井上と中谷のマッチアップを「ボクシング界における完璧なダイヤモンドのようなもの」と評し、日本ボクシングが持つ価値の高さを論じている。

「美しいダイヤモンドとは、存在そのものが価値を物語る。誰もがその価値を知っている。だからこそ、プロモーターによる大げさな宣伝も、演出された記者会見での舌戦も、売り込むための余計な手段も必要としないのだ。今の欧米のボクシングファンは、プロレスのような要素が混ざったボクシングにすっかりのめり込んでいる。

彼らは何にでも“辛口ソース”を求める。試合そのものが期待に応えられないからこそ、ツイッター上でのやり合いや、リング外での個人攻撃を求めている。味気ないメインディッシュを覆い隠すためのスパイスとして、刺激的な何かを必要としているのだ。しかし、イノウエとナカタニの試合は、存在自体がまさに極上の美食。その純粋さこそが、この試合の真髄なのだ」