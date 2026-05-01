テニスの錦織圭選手が自身のSNSで1日、今シーズン限りでの現役引退を発表しました。

錦織選手は14歳で日本を離れアメリカの地でトレーニングを積み、2008年にATP年間最優秀新人賞を受賞。2014年全米オープンでは、当時世界ランク1位のノバク・ジョコビッチ選手を破り、キャリア通算433勝の中で最大の勝利を挙げ、アジア人として初めてグランドスラム男子シングルス決勝進出を果たした。そしてアジア人男子選手として史上最高位となる世界ランク4位を2015年に記録しました。

「小さい頃からテニスに夢中になり、『世界で戦いたい』という思いだけを胸に走り続けてきました。その中でトップの舞台に立ち、トップ10という場所まで辿り着けたことは、自分にとって大きな誇りです。限界に挑み続ける日々の中で、勝利の喜びや敗戦の悔しさ、 満員の会場で感じたあの特別な空気は、何にも代えがたいものでした」とトップ選手の一員となった錦織選手の素直な気持ちをつづります。

しかし2021年10月の大会を最後に、ケガのため長い期間ツアーを離れていましたが、2023年6月、下部ツアーのカリビアン・オープン(プエルトリコ・パルマスデルマール)に出場すると、1年8か月ぶりの復帰戦ながら見事に優勝。さらには7月に出場したATPツアーのアトランタ・オープンでもベスト8まで勝ち進みました。錦織選手は自身5度目となるパリ五輪で奮闘。2016年のリオ五輪では銅メダルを獲得しましたが、混合ダブルスの5位を最高にメダル獲得とはなりませんでした。

「 度重なる怪我との戦いの中で、思うようにプレーできないもどかしさや、不安に押しつぶされそうになったこともありました」と複雑な心境に触れます。

「それでも『テニスが好きだ』『もっと強くなれる』という思いが、何度でも自分をコートに戻してくれました。そのすべての過程が、自分の人生を豊かにし、今の自分をつくってくれたと感じています。どんな時も応援してくださった皆さま、そして常にそばで支えてくれた家族に、心から感謝しています」とコメント。

「正直に言えば、今でもコートに立ち続けたい気持ちはあります。 それでも、これまでのすべてを振り返ったとき、『やり切った』と胸を張って言える自分がいます。テニスという競技に出会えたこと、この道を歩んでこられたことを、 心から幸せに思います。残りの試合も、一瞬一瞬を大切に、最後まで戦い抜きます」と伝えました。