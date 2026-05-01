必要な時だけ使えて、借りた場所とは違う所で返せるシェアサイクル。導入する自治体が増えていますが、背景にはさまざまな課題がありました。どんなメリットがあるのか、各地の取り組みを取材しました。便利な一方で、運転ルールの徹底も求められます。

■導入自治体、2024年度末で323

森圭介アナウンサー

「手軽に自転車を利用することができるシェアサイクルサービスが今、広がっています。国土交通省の調査によると、本格的に導入している自治体の数は2015年に77でしたが2024年度末には323と、10年で4倍以上拡大しています」

忽滑谷こころアナウンサー

「私自身は使ったことはないんですけど、街中でステーションや実際に乗っている人は見かけるので、浸透してるなとは感じます」

■シェアサイクルのメリットや料金は？

森アナウンサー

「都内ではもう珍しくもない光景になりつつあります。シェアサイクルは簡単に言うと、街中に専用の駐輪場があり、いつでもどこでも自転車を借りることができるものです」

「普通は借りたら元の場所に戻さなきゃいけないと思うかもしれませんが、違うところで返せます。乗りたい時に借りて、目的地まで乗って、その近くの駐輪場で返せるのが手軽で便利です」

鈴江奈々アナウンサー

「アプリはダウンロードして、いつか使いたいなと思いながらまだ使えていません。でも電車が止まったり遅延したりする時に、代替手段として利用できるんじゃないかなと思って注目していました」

森アナウンサー

「実際、電車が遅れると一気になくなりますよ。お値段はどれくらいなのか。大手（HELLO CYCLING）の料金プランでは、東京都で電動アシスト自転車を借りた場合、借りてから最初の30分が160円、それ以降は15分ごとに160円（エリア・車種によって異なる）です」

「最初の1時間で500円かからないくらいです」

■「タクシーより安い」「要る時だけ」

森アナウンサー

「実際に使っている方に、どこに魅力を感じているのか。30日、都内で聞いてきました」

シェアサイクル利用歴1年

「近場の移動は自転車の方が楽ですし、細道も自転車で入れるので。タクシーより全然値段安い。こっち（シェアサイクル）の方がいい。色んなところに返せるので」

月1〜2回利用

「私の家自体、駐輪場がすごく狭い。リモートワークになって、自転車に毎日乗ることがなくなったので、必要な時だけ（乗る）方が楽」

森アナウンサー

「自転車を持っていない家庭や単身の世帯が増えました。『もう自転車そんな使わないから持たないよ』という世帯には、使う時だけ借りるというのがいいのかもしれません。排気ガスが出ないので、エコの乗り物としてもメリットはありますね」

■長崎・大村市は「素通り」対策で整備

森アナウンサー

「新たな交通手段として自治体も注目しています。長崎・大村市では今年1月からシェアサイクルを整備しました。その理由が、素通りを防ぐためです。大村市には長崎空港も、新幹線が止まる新大村駅もあり、交通の便はとてもいい自治体です」

「ただ、この大村市の南には観光名所が多い長崎市があり、北にはハウステンボスなどで有名な佐世保市があります。飛行機で来て長崎市に、新幹線で来て佐世保に行っちゃうなど、素通りされてしまうことが多いということです」

「大村市内には廃ガラスで作られた人工ビーチの『ガラスの砂浜』や、5月に花しょうぶが見頃を迎える大村公園など、いいところがいっぱいあるのに、今まで素通りされてしまっていたということです」

「ここで気軽に使える自転車があれば、駐車場がない観光施設にも行けるし、市内を回ってもらって滞在時間が延びるんじゃないかということです」

山粼誠アナウンサー

「結構シェアサイクルを使います。東京でも、行った先でもあれば使います。車の移動も楽ですが、行った拠点しか記憶にとどまらなかったりします。自転車で移動すると、（目的地までの）その間の光景も旅の思い出にできるので、お勧めします」

森アナウンサー

「素敵な観光地にも足を延ばしやすくなる。観光客がお金を落とせば、地域の経済の活性化にもつながる。こういったことを期待しているそうです」

「また車に乗っていて、すごい綺麗なところで写真撮りたくてもすぐ止められないことがあります。自転車だったらちょっと止めて、写真を撮ってSNSに投稿もできます」

「自転車に取り付けたGPSの機能によって、利用者がどこに立ち寄ったのか、そこにどれくらいの時間いたのかというような観光データを集めることができます。色んなメリットがあるということです」

■関東でもシェアサイクルが拡大

森アナウンサー

「関東にもあります。神奈川・川崎市では去年10月〜今年2月末、『モビリティハブ』の実証実験を行いました。シェアサイクルや電動キックボードなどの移動手段が1か所に集まって、そこで乗り換えすることができるハブです」

「導入に向けて動いた理由が、今時なんです。バスの減便対策です。バスの運転手さんの高齢化などで、市民の足として必要なバス（の便）が減ってしまっています」

「バスに代わる交通の選択肢としてシェアサイクルなどを考えているということで、今後も実証実験を市内各所で行って普及していきたいといいます。こういった社会課題の解決にもつながるかもしれません」

直川貴博アナウンサー

「観光もですし、活性化対策に自転車が、そしてシェアサイクルが（役立つ）とは思いませんでした」

森アナウンサー

「東京・世田谷区では2020年から実証実験を行い、去年本格的に導入されました。その理由が放置自転車対策です。1人1台が自転車を持つより、1台をみんなでシェアする方が自転車の総量は減るということです」

「区の担当者に聞くと、放置自転車が減っているということです。自転車屋さんとすれば、たくさん乗ってほしいという気持ちもあるんでしょうが、放置自転車を減らすという意味では一定の効果があると言っていました」

■利用前に…運転ルールの確認を

森アナウンサー

「ただ、気をつけなくてはならない点があります。シェアサイクルサービスの会社によっては、電動アシスト自転車だけではなく、電動キックボードなどを貸し出しているところもありますが、ルールが全然違います」

「電動キックボードは16歳以上が免許なしで利用できますが、16歳未満は乗ることができません。さらに、特定小型原動機付自転車という自転車とは違うカテゴリーのため、時速20キロ以下で走行しなければいけないなど、交通ルールが違う乗り物になっています」

「最近自転車のルールも厳しくなって、青切符なんてこともあります。ルールがきちんと把握されているかどうかというのは、かなり重要になってきますよね」

鈴江アナウンサー

「気軽に乗れる環境が整っているからこそ、ルールの違いがあるということは調べて知っておく必要がありますね」

森アナウンサー

「自分で持っているのであればルールに詳しいかもしれませんが、必要な時だけ乗るとなると、ルールに詳しくないという方も出てきてしまうかもしれません。ルールは徹底していただきたいと思います」

「そして、電車などで乗り過ごした時に、電動アシスト自転車や電動キックボードなどで帰ろうかなと思っても、お酒を飲んでいたら絶対ダメです」

「便利な乗り物ですが、ルールをきちっと守らないと、他の方の迷惑や自分のケガや命に関わるかもしれません。しっかりと学んで便利に使いたいものです」

（4月30日『news every.』より）