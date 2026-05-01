「ツインズ７−１ブルージェイズ」（４月３０日、ミネアポリス）

ブルージエイズは逆転負けで連勝がストップした。

岡本和真内野手は４試合連続「４番・三塁」で先発。３打数無安打１四球で３試合ぶりの無安打に終わった。

ツインズ先発のオーバーに対して、初回２死二塁の第１打席はフルカウントから外角低めのチェンジアップを見極めて四球を選んだ。四回無死は左飛、六回１死は三ゴロに倒れた。

八回１死一塁では代わった右腕モリスの真ん中内寄りの直球を捉えられずに詰まり、打った瞬間にうつむいて悔しさを露わにした。

ブルージェイズは四回にバーショが右越えの先制ソロを放ったが、先発のガウスマンが６回途中４失点でＫＯ。打線はオーバーに７回途中１失点の好投を許すなど五回以降は振るわなかった。

１−４の八回には痛いミスが続き、追加点を奪われた。１死一塁でマウンド左に上がった飛球に対して、一塁のゲレロＪｒ．が捕球を試みたが、ミットに当てて捕球できず。ボールを拾った岡本の二塁への送球が悪送球となってしまった。

１死一、三塁となり、次打者の打球が左越え適時打となった際、中継に入った遊撃が二塁へ悪送球してしまう。三塁走者に続いて一塁走者まで走者を生還。今季は守備でも再々の好プレーを見せていた岡本失策が失点につながってしまった。

岡本はこの試合まで２試合連続の決勝打を放ち、チームを２連勝に導いたが小休止。昨季のア・リーグ王者は４月を終えて再び借金３となった。