4月30日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した片岡篤史氏が、DeNAの新助っ人・ヒュンメルについて言及した。

『6番・レフト』で先発出場したヒュンメルは0−0の2回二死走者なしの第1打席、中日先発・マラーのチェンジアップをレフトホームランウイングに放り込む第2号ソロを放つと、2−2の7回の第3打席では2番手・メヒアからライトに決勝の2点適時打。9回の第4打席にも仲地礼亜から二塁打を放っており、この日は3安打の大暴れ。

片岡氏は「助っ人の素晴らしい活躍でしたよね。ホームランも素晴らしかったですけど、最後のタイムリーにしても、得点に絡んだ素晴らしい活躍をしてくれましたよね」と、その働きぶりに賛辞を送った。

番組MCの野村弘樹氏は「DeNAのOBとしては、もうちょっとやってくれなきゃ」とぼやくと、片岡氏は「助っ人の場合は100打席から200打席は、我慢しないといけないと言われている」と解説。すかさず、野村氏が「そこまで我慢しなきゃダメですか」と質問すると、片岡氏は「我慢できるかどうかなんですよね。結果が出てくれば、打席で力が抜けてくると思いますし、打点が勝利に結びついてくれば、肩の力を抜けてくると思うんですよ」と予想していた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』