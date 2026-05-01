【スイムスーツシルエット デート・ア・ライブ 時崎狂三 競泳水着Ver.】 予約期間：4月30日～6月16日 9月～10月 発売予定 価格：19,800円

ホビージャパンのフィギュアブランド「AMAAKUNI」は、フィギュア「スイムスーツシルエット デート・ア・ライブ 時崎狂三 競泳水着Ver.」を9月から10月に発売する。予約期間は6月16日まで。価格は19,800円。

本製品は、アニメ「デート・ア・ライブV」より、第三の精霊「時崎狂三」を、AMAKUNIが贈る競泳水着フィギュアシリーズ「スイムスーツシルエット」で1/7スケールフィギュア化したもの。

競泳水着衣装で立体化しており、華奢で美しいボディラインを丁寧に造形。特徴的な左眼にツインテールの髪型、表情等蠱惑的な狂三の魅力を忠実に再現しているほか、質感にこだわった表現の水着にも注目なフィギュアとなっている。

「スイムスーツシルエット デート・ア・ライブ 時崎狂三 競泳水着Ver.」

仕様：彩色済みPVCモデル スケール：1/7スケール サイズ：全高 約235mm（頭頂部まで：約230mm）

(C)2023 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブV」製作委員会

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