ベルファインは、プラモデル「ヤッ太郎＆トリツックン」の予約受付を5月1日11時より開始する。価格は8,140円。商品の出荷は8月を予定している。

ハイテクと江戸文化が融合したエドロポリスを舞台に、個性豊かな猫忍者たちが大活躍するアニメ「キャッ党忍伝てやんでえ」より、正義の秘密忍者隊ニャンキー1号「ヤッ太郎」とサポートメカの「トリツックン」がプラスチックモデルキット化。劇中イメージをもとに、それぞれの特徴的なフォルムやディテール、レトロフューチャーなメカニカルデザインが丁寧に再現されている。さらに、2体は合体ギミックを搭載し、力強いシルエットの「メガニャンキー形態」へと組み替えが可能。作品ならではの熱いアクションシーンをイメージして楽しめる。

ヤッ太郎＆トリツックン

予約受付：5月1日11時より開始

出荷：8月予定

価格：8,140円

JANコード：4573347240287

スケール：1/12

サイズ：ヤッ太郎（全高約115mm）、トリツックン（全高約110mm、横幅約248mm）

ボックスアート：鈴木典孝氏

設計：ベルファイン/MDT（瑞穂町デザインチーム）

(C)BNF・Tatsunoko Production