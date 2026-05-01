ベルファインは、プラモデル「Deckard's Blaster（デッカード・ブラスター）」の予約受付を5月1日11時より開始する。価格は9,900円。商品の出荷は9月を予定している。

本製品は、映画「ブレードランナー2049」に登場し、伝説のブレードランナー「デッカード」が握り締めた象徴的な銃器「デッカード・ブラスター」をプラスチックモデルキット化したもの。「ブレードランナー」特有の退廃的な世界観を余すことなく精密なディテールで再現し、実銃さながらの各部ギミックも劇中に忠実に再構成されている。

引き金を引く緊張感を宿したトリガー＆バレルの可動ギミック、重厚な操作感を呼び起こすボルトアクション機構、そしてLEDユニット設置にも対応（本キットに含まれていない）。また、成形色6色による塗装不要の重厚な仕上がりも魅力のひとつとなっている。

さらに、日本初の公式ライセンスブラスターとして、その造形精度とディテール再現度はファン・モデラー双方の期待に応える仕様となっている。130ピースの組み立てを通じて、まるでデッカード自身が愛銃を手入れするような没入感を味わえる。

Deckard's Blaster

予約受付：5月1日11時より

出荷：9月予定

価格：9,900円

スケール：1/1

JANコード：4573347240331

ボックスアート：麻宮騎亜氏

設計：髙木製作所

対象年齢：15歳以上

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