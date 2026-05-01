◆アシックスジャパン（株）旗・兵庫県知事杯争奪 第２１回兵庫のじぎく大会（２５、２６日・三木総合防災公園野球場ほか） ▽中学生の部・決勝 兵庫神戸ボーイズ７ー４神戸ボーイズ＝延長８回＝

「第３３回中四国春季大会」広島県支部予選は、４月２６日に中学生の部で決勝が行われ、広島城南ボーイズが２年連続で優勝を飾った。準優勝の広島北ボーイズに東広島ボーイズ、広島中央ボーイズの４チームが本戦に進んだ。また「第２１回兵庫のじぎく大会」はホストチームによる最終決戦を兵庫神戸ボーイズ（兵庫県東支部）が勝利。神戸ボーイズ（同）は準優勝と健闘した。「第４３回泉州大会」は小学生の部で、ホストの泉州ボーイズ（大阪南支部）が逆転勝ちで４強進出を決めた。

４戦連続の逆転劇で栄冠をつかんだ。兵庫神戸は１点を追う４回１死一塁、４番・松森の二塁打で追いついた。試合は延長戦へ。タイブレークの８回１死満塁から松森、奥谷の連続適時打などで一挙６点。接戦を制した岡本主将は「ホスト同士の対戦で勝てて、初優勝はうれしい」と笑った。

公式戦初先発の川本は「すごい緊張した」と言いつつ、４回１失点。６回にも再登板し、１回２／３を無安打に抑え「去年、僕のエラーで負けた。結果を残せて良かった」と苦い思い出を払拭（ふっしょく）した。女房役の松森は準決勝との２試合で計６人の投手を好リード。決勝の７回途中から登板した森下には「勝ったら焼き肉やぞ」と声をかけて、緊張を解いた。

その森下は最大５点差をひっくり返した準決勝で、最終回に逆転サヨナラ２点打を放ち「自分でもびっくり。次はマウンドに集まって喜びたい」。胴上げ投手となって、有言実行した。岡本は「逆転勝ちできるチームと証明できた」と胸を張った。