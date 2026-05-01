◆米大リーグ ツインズ７―１ブルージェイズ（３０日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が４月３０日（日本時間５月１日）、敵地・ツインズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、３打数無安打、１四球で３試合ぶりに安打が出なかった。ブルージェイズは逆転負けを喫し、連勝が「２」で止まった。

初回２死二塁の１打席目は四球。先発右腕・オバーに３球で追い込まれたが、しっかりと見極めて出塁した。４回先頭の２打席目は左飛。１点を追う６回１死走者なしの３打席目も三ゴロに倒れ、オバーから快音を響かせることはできなかった。３点を追う８回１死一塁の４打席目は、３番手右腕・モリスと対戦したが、左飛に打ち取られた。

４月２８日（同２９日）の本拠地・レッドソックス戦では先制で決勝打となる左翼へ２点適時打を放つと、２９日（同３０日）の同カードでも左翼へ逆転で決勝の２点適時打を放ち、２試合連続で決勝打を放った。２４〜２９日（同２５〜３０日）の６試合で７打点をマークし、調子は上向いていた。

現地時間でこの日、４月の全日程が終了。岡本はここまでチームの３１試合中、３０試合に出場。チーム最多５本塁打を放ち、１５打点、打率２割１分８厘をマークしている。