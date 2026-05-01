自宅のDIYや「ひとりキャンプ」が話題になっているお笑いタレントのヒロシ（54）。とある“お知らせ”を添えて手料理を披露し、反響が寄せられている。

【映像】ヒロシ、“ホテルみたい”な自宅＆“お知らせ”添えた食卓

所ジョージの「世田谷ベース」をモデルにしたという部屋や、リゾート地をイメージした自作のベランダなど、アレンジした自宅の様子をInstagramで公開しているヒロシ。「オシャレなカフェのよう」「ホテルみたいです」「秘密基地感がカッコいいです」などのコメントが寄せられ、話題になった。

また、「ニラ玉 猫の爪切り添え」「豚キムチチャーハン〜バイクの手袋のせて〜」と、独特なユーモアを交えて手料理も披露している。

“お知らせ”を添えた手料理を披露

2026年4月29日の投稿では、「ハンバーグ 車検のお知らせ添え」と、“車検のご案内”がテーブルに置かれたこの日の食事を紹介した。

この投稿にファンからは、「わ〜、知りたくなかったお知らせ飯」「4月から車検費用値上がりしたので、気が重くなりますね」「ワイルド盛り付け！おいしそう！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）