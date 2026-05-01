高校生の頃、祖父のために組んだ自作PCが、20年後もまだ動いていた――。しかも祖母のゲーム専用マシンとして現役で、キーボードには操作を覚えるために貼ったシールも当時のまま残っていたといいます。ある男性がその写真をXに投稿したところ、「大事に使ってる、PCも喜んでますね」「懐かしい」と驚きや共感の声が集まり、大きな反響を呼びました。



【写真】20年経った今も現役稼働中

投稿したのは、除草ロボット「Roktrack」のメイン開発者として活動するyuta suitoさん（@yutasuito）。帰省した際に祖母の部屋を訪ねると、20年前に自分が組んだPCが机の上に鎮座し、当時のモニタやプリンタとともにまだ現役で使われていたそうです。



もともとこのPCは、写真が趣味だった祖父のために組んだものでした。デジタル一眼の写真現像やフィルムのスキャンに使う想定で、画像処理向けにCPUへ予算を回した構成です。OSはWindows XP、CPUはPentium 4の3GHz。キーボードやモニタは、それ以前に使っていた富士通製PCから流用しました。



その後、祖父がPC上で遊んでいたソリティアに祖母が興味を示したことがきっかけで、祖母もPCを使うように。yutaさんはゲームの操作方法を教え、キー操作が覚えにくいからとキーボードにシールを貼り、デスクトップにショートカットも作ってあげたそうです。以来、このPCは祖母のゲーム専用機として使われ続けてきました。



20年も動き続けている理由が気になり、本体を開けてみたところ、CPUクーラーのファンにうっすら埃が付いている程度で、驚くほどきれいだったそう。祖母はPCの内部を開けることこそできないものの、周辺をこまめに掃除していたといいます。



「帰省のたびに起動して動作を確認していましたが、常にきれいだったので、祖母も思い入れがあり大切に使ってくれていたのだと思います」



これまでに交換した部品は、10年ほどで壊れたマウスだけ。yutaさんが帰省時にデフラグやディスククリーンアップといったソフト面の手入れを行い、祖母が日常の掃除を担う形で、二人三脚でPCを守ってきました。



投稿には国内外から反響が寄せられ、海外の自作PCユーザーからは「同じケースを今も使っている」という声も届いたそうです。さらに、PC内の電源メーカー（SeaSonic）から「10年保証付きの新品電源を提供したい」という申し出もあったといいます。



「これでもう10年はいけそうなので、30年稼働を目指してメンテを続けていこうと考えています」