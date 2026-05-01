TAGRIGHTが、7月15日にデビューシングルをリリースする。

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本情報は4月30日に行われたYouTubeライブ『TAGRIGHT 緊急生配信』にて発表されたもの。本作は「花言葉」のコンポーザーの1人であるUTAによる提供曲であり、プロジェクト初期からメンバーの歩みを見続けてきたクリエイターによる、物語の“始まり”を象徴する楽曲に仕上がっているという。タイトルは追って発表される。

また、特典会第1弾として、6月開催の4会場が配信内にて発表された。イベントの参加方法は、本日5月1日20時にTAGRIGHTオフィシャルHPにて公開される。

さらに、リリースに先がけてTAGRIGHTのデビューまでの道のりに密着する新ドキュメンタリー番組『TAGRIGHT -Season2- はじまりの記録』が、5月26日24時59分より日本テレビにて放送。TVerでの見逃し配信のほか、Huluでは完全版の独占先行配信も決定した。

（文＝リアルサウンド編集部）