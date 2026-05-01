谷田侑里香38位、伊藤二花55位 長野未祈は出遅れ 米女子下部ツアー
＜カーライル・アリゾナ女子ゴルフクラシック 初日◇4月30日◇TPCスコッツデール・チャンピオンズC（アリゾナ州）◇6566ヤード・パー71＞米国女子下部エプソン・ツアーは、4日間大会の第1ラウンドが終了した。
【連続写真】谷田侑里香のドライバースイングを分析！
日本勢は3人出場。ツアー3年目の谷田侑里香は3バーディ・3ボギーの「71」で、イーブンパー・38位タイの滑り出し。先週、優勝争いのすえ3位に終わった伊藤二花は、3バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの1オーバー・55位タイで2日目に入る。長野未祈は「76」と崩し、5オーバー・110位タイと出遅れた。トータル7アンダーのマリア・ナム（米国）が単独首位に立っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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記者が見た 過酷なエプソン・ツアーのリアル
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