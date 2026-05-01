TBS系情報番組「Nスタ」などに出演していた気象予報士の高安奈緒子さん（33）が1日までに自身のインスタグラムを更新し、第2子となる次女出産を報告した。

「ご報告」と題し、「先日、第二子となる女児を出産いたしました。まさかのBig Babyで妊娠中から大変なことも多かったのですが母子共に無事に退院することができました」と第2子の小さな手や顔の一部を公開して伝えた。

「二人育児は思っていた以上に大変ですが新生児の可愛さ、尊さに癒されています。長女も複雑な気持ちを抱きつつ妹を可愛がり日々の生活を頑張ってくれていて感謝するとともに、そのいじらしい姿に涙が出そうな毎日です そして、改めて今回の出産で命の誕生に感動し 今はまだ小さい娘たちがこの先良き人生を送れるよう願うばかりです」と思いをつづった。

今後に向けても「育児や家庭の事情により番組出演などのお仕事からは一旦離れることとなりましたがSNSはマイペースながらも続けていきますので引き続きよろしくお願いいたします（YouTubeもいつかは動くので待ってて、、）」と記した。

ファンやフォロワーからも祝福の声に加えて「生まれたての小さな手を見ていると、なんだかじーんとして涙が出てきました」「赤ちゃん耳たぶおおきい！！これは！！」などのコメントが寄せられている。

高安は奈良・橿原市出身。大阪教育大卒。16年の第10期ウェザーニュースキャスターオーディションのイベントで一般投票1位となり同8月にお披露目。同年9月にSOLiVEモーニングでデビュー。20年4月に気象予報士合格。同年12月に結婚。旧姓は角田。23年7月2日に第1子女児出産。直近ではTBS系の「日曜Nスタ」やTOKYO MX「堀潤Live Junction」などに出演。趣味はお笑い鑑賞、競馬観戦。小学、中学校、高校の国語教諭免許も取得。身長151・5センチ。血液型O。