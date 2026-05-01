お笑いコンビ「空気階段」がパーソナリティーを務めるラジオ番組「空気階段の踊り場」（TBSラジオ）公式Xが、2026年4月27日、収録中の2人の写真を公開。ダイエットを公表した鈴木もぐらさん（38）のやせ具合に、驚きの声が上がっている。

3か月で体重123キロ→85キロに

鈴木さんは4月6日深夜（7日未明）放送の「空気階段の踊り場」で、3か月かけて、体重を123キロから85キロに減らし、マイナス38キロのダイエットに成功したことを明かしていた。

4月7日に番組公式Xで公開された鈴木さんの写真では、減量前はお腹が風船のように膨れ上がっていたが、減量後はお腹まわりがかなりスッキリしていた。

4月27日のXでは、相方の水川かたまりさん（35）と会話している様子の鈴木さんの写真を公開。口を動かしている最中だからか、以前公開された写真よりも、さらに輪郭がシャープになったように見える。

Xユーザーからは「だれ？」「もぐらさん、見てすぐわかるくらい痩せたねー」「もぐら痩せすぎて別人なんやけど」「今年から痩せてたのは知ってたし見てたけど この最新のもぐらさん本当に別人で、かたまりさんより顔周りが細く見える」などのコメントが寄せられている。