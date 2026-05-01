ストレス社会を生き抜くために知っておきたい「気の持ちかた」とは？【眠れなくなるほど面白い 図解 自律神経の話】

人の意見に左右されない人間力を磨くべき理由

「人は人、自分は自分」が幸せのカギ

仕事のプレッシャーや育児・介護疲れといった精神的なストレスも、自律神経を乱す大敵です。中でも避けて通れないのが、対人関係によるストレスだと思います。

他人が自分の思い通りにならないことにもどかしさを感じたり、他人と自分を比べて劣等感を抱いたり……これらは私たちの心を蝕むストレスとなり、自律神経のバランスを大きく崩す原因になります。

対人ストレスは自分一人で解決ができず、悩みが深刻になりやすいためです。

そうしたストレスから自由になるには、「人は人、自分は自分」という考えを持つことが大切です。自分の中にブレない軸を持ち、他人の意見に左右されない確固たる価値観を据えるのです。

とはいえまったく人目を気にしない、コンプレックスを持たないなどということは、そう簡単に実践できるものではありません。どれほど意識しないよう努めても、他人の目や言動が気になるのは人としてごく自然な反応。

そこで求められるのが「気にしない」ことよりも、「放っておく」ことへ考え方をシフトすること。自分に向けられる評価や他人の目から距離を置き、関知しないようにするのです。

心が乱れそうなＳＮＳやネットの情報を見ないようにする、気分の晴れることだけを考えるなど、自律神経を安定させることを最優先に考えましょう。それこそがあなたの人間力を磨く一歩であり、幸せへの近道となるのです。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 自律神経の話』 著：小林弘幸