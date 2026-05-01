　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.53　6.71　7.59　7.61
1MO　7.81　5.93　6.38　6.65
3MO　7.96　6.01　6.68　6.88
6MO　8.27　6.19　7.13　7.19
9MO　8.35　6.35　7.41　7.41
1YR　8.44　6.62　7.65　7.59

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.23　9.55　7.74
1MO　6.98　8.64　6.90
3MO　7.62　8.88　7.06
6MO　8.16　9.28　7.27
9MO　8.51　9.47　7.46
1YR　8.73　9.62　7.62
東京時間10:49現在　参考値

介入とみられる動きの直後は12％前後まで上昇したドル円1週間物、少し下げて9％台。