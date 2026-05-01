通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間9％台、一時12％前後へ
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.53 6.71 7.59 7.61
1MO 7.81 5.93 6.38 6.65
3MO 7.96 6.01 6.68 6.88
6MO 8.27 6.19 7.13 7.19
9MO 8.35 6.35 7.41 7.41
1YR 8.44 6.62 7.65 7.59
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.23 9.55 7.74
1MO 6.98 8.64 6.90
3MO 7.62 8.88 7.06
6MO 8.16 9.28 7.27
9MO 8.51 9.47 7.46
1YR 8.73 9.62 7.62
東京時間10:49現在 参考値
介入とみられる動きの直後は12％前後まで上昇したドル円1週間物、少し下げて9％台。
1WK 9.53 6.71 7.59 7.61
1MO 7.81 5.93 6.38 6.65
3MO 7.96 6.01 6.68 6.88
6MO 8.27 6.19 7.13 7.19
9MO 8.35 6.35 7.41 7.41
1YR 8.44 6.62 7.65 7.59
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.23 9.55 7.74
1MO 6.98 8.64 6.90
3MO 7.62 8.88 7.06
6MO 8.16 9.28 7.27
9MO 8.51 9.47 7.46
1YR 8.73 9.62 7.62
東京時間10:49現在 参考値
介入とみられる動きの直後は12％前後まで上昇したドル円1週間物、少し下げて9％台。