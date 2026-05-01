読売新聞オンラインは4月26日、「盲導犬にリードなしの犬が近づき転倒し負傷、視覚障害の女性が提訴…『盲導犬に犬を近づける危険性を広く知ってほしい』」との記事を配信した。2023年6月、視覚障害者の女性が盲導犬のラブラドール・レトリバーと愛媛県今治市内を歩いていたところ、リードをしていないチワワが近づいてきたという。

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盲導犬は急停止し、女性は転倒してケガを負った。女性は2024年5月にチワワの飼い主に治療費や慰謝料を求め提訴した。被告側はリードを付けずに散歩させていたことは認めたが、一方で「チワワを呼び戻すと、すぐに離れた」、「女性は負傷していない」などと反論しているという。

盲導犬（写真はイメージです）

読売新聞の記事はネット上でも広く拡散した。Xでは特に「チワワの飼い主がリードを付けずに散歩させていた」という点について批判が殺到した。実際、ノーリードの散歩を条例で禁止している自治体は非常に多い。

《犬をノーリードで連れまわすのは公共の安全を軽んずる異常行為》、《ケガの有無の前に、リード無しの時点で個人的には罰してほしい》、《ノーリードの犬の飼主にペナルティは当然》、《公道をノーリードで出歩くことが出来る猛烈な非常識さが理解できない》、《他人に怪我をさせてしまう事はもちろん、愛犬が事故に遭う可能性だってある》──。

提訴した女性は読売新聞の取材に応じ、もし公道上でトラブルが起きたら、交通事故などで死亡するリスクも高まると指摘。「ガイド中の盲導犬を邪魔することがいかに危険か知ってもらいたい」と理解を求めた。

配慮する人が大多数

社会事業家の岩橋武夫（1898〜1954）はヘレン・ケラーを日本に招聘したことでも知られる。彼は早稲田大学に在学中、網膜剥離により視力を失う。20歳の時だった。

岩橋は周囲の支援を受けながら点字、英文学、エスペラント語を学び、関西学院大学で講師を務めながら視覚障害者の支援活動に尽力した。

そして1935年、岩橋は大阪・阿倍野にライトハウス会館を建て、ここを拠点に点字図書の出版や貸し出し、援護相談などの社会福祉事業をスタートさせた。

岩橋の活動は今も社会福祉法人「日本ライトハウス」に引き継がれている。視覚障害者に対する様々な支援事業を行っているが、その中の一つに盲導犬の育成がある。

盲導犬をよく知る日本ライトハウスの担当者は「街中で視覚障害者と盲導犬を見かけると、安全に配慮してくださる方が大多数だということは間違いありません」と言う。

「ほとんどの方が立ち止まり、通過するまで待ってくださいます。犬を散歩させている飼い主の方でもリードをしっかり握り、盲導犬が立ち去るまでじっとしてくれます。小型犬の飼い主なら抱き上げてくださる方も珍しくありません。しかし残念なことですが、一部の方が視覚障害者や盲導犬にとって危険な行為に及ぶことも事実です」

“スーパードッグ”という誤解

犬を散歩させている時、盲導犬とすれ違うことになった飼い主がいるとしよう。もちろんリードはしっかりと付けている。

「飼い主さんの中には、『盲導犬は非常に高度な訓練を受けた、文字通りの“スーパードッグ”なのだ』と思い込んでいる方もいます。盲導犬が高度な訓練を受けているのは事実ですが、ごく普通の犬の感覚も持ち合わせているのです。そのため、見知らぬ犬が急接近してくると、驚く盲導犬も少なくありません」（同・日本ライトハウスの担当者）

たとえ飼い犬も盲導犬も落ち着いた状態で行き過ぎたとしても、それは単に運が良かったに過ぎない。

見知らぬ犬が近づいてきたため、盲導犬が驚く場合もある。飼い犬のほうが先に興奮し、吠えるなどして盲導犬を驚かせることも。いずれも盲導犬が急停止してしまうと視覚障害者はバランスを崩す。非常に危険な状態であることは言うまでもない。

「盲導犬にえさをあげるのも止めてほしいことの一つです。例えば視覚障害者がレストランで食事をしているとします。盲導犬はじっと待っています。それを見た他のお客さんが『えらいわね』と言いながら盲導犬にえさを食べさせることがあるのです。なぜ盲導犬は飼い主が食事をしている際にえさをねだったりしないかと言えば、幼い時から決まった時間にしかえさが与えられないという訓練を受けているからです」（同・日本ライトハウスの担当者）

声もかけず、突然の写真撮影

つまり盲導犬は「見ず知らずの他人からえさを与えられた」経験を持たずに成長を重ねたわけだ。

「だからこそ盲導犬は飼い主がレストランで食事をしていてもじっと待てます。飼い主は家の中でも外でも落ち着いて食事を楽しむことができます。ところが、盲導犬に『レストランで美味しいものを食べさせてもらった』という記憶が残ると、飼い主が食事をしている時にえさをねだったり、涎を大量に垂らしたり、えさを求めて歩き回ったり……と問題行動を起こしてしまう可能性があります。つまり、せっかくの訓練が無意味になってしまうのです」（同・日本ライトハウスの担当者）

スマートフォンが普及したことで浮上した問題もある。視覚障害者が盲導犬と歩いていると、いきなり写真を撮られることがあるというのだ。

「恐らく『あの盲導犬、かわいい』という気持ちから撮影されるのだろう、とは受け止めています。とはいえ視覚障害者の側に立って考えてほしいのですが、街を歩いてる最中に突然、スマホのシャッター音が耳に飛び込むのです。きっと自分ではなく盲導犬を撮影したのだと思っても、やはり気分のいいものではありません。厳密に言えばプライバシーを侵害している可能性もありますし、無断でSNSにアップされるという問題もあります。どうしても写真を撮りたいという場合は、まずは声を掛けてほしいとお願いしています」（同・日本ライトハウスの担当者）

「盲導犬は杖と同じ」

近年、日本の夏は記録的な猛暑が常態化し、深刻な社会問題となっている。そして視覚障害者と盲導犬も、その“被害”を被っているという。

「暑い日に視覚障害者が盲導犬と外を歩いていると、『何でこんな日に外出しているんだ、犬がかわいそうだろ！』と怒る人がいるのです。まず申し上げたいのは、視覚障害者も同じ気持ちだということです。猛暑での外出は、できることなら避けたいと思っています。ところが、どうしても用事があるため盲導犬と一緒に歩いているのです。盲導犬が暑さで参ってしまわないよう色々と注意していますし、犬も熱中症になりますからその対策もよく知っています。叱りつけるというか説教するというか、それはぜひ止めてほしいと思います」（同・日本ライトハウスの担当者）

日本ライトハウスは「私たちは『盲導犬は視覚障害者が使う“杖”だと思ってください』と呼びかけています」と言う。

「杖にエサをあげたり、写真を撮ったりする人はいないでしょう。『あれは杖だ』と思ってもらえれば、盲導犬にとって危険な行為かどうか判断しやすいと思います。繰り返しになりますが、盲導犬は“スーパードッグ”ではありません。道に迷うことだってあるのです。視覚障害者と盲導犬が歩いていたら適切な距離を取ってほしいわけですが、逆に困っているのを見かけた時は、『どうしました？』と声をかけてくださるとありがたいです」

デイリー新潮編集部