プロ野球の現場を支える裏方には、様々な仕事があります。スコアラーやトレーナーなど、選手と密に行動するスタッフもいれば、試合を滞りなく、安全に進行させるために日々、注意を怠らないプロフェッショナルも。東海ラジオで35年間、プロ野球実況を担当した村上和宏さんにとって、忘れることのできない職人の思い出です。

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「この人を知らないともぐりだ」

今週は、審判について取り上げる予定でしたが、長年にわたりドラゴンズを支えてきたグラウンドキーパー・永田向平さんが、4月23日に83歳でお亡くなりになったというニュースが流れてきました。

永田さんには新人のころから大変お世話になり、退職されるまで長いお付き合いだったので、訃報に接し、いろいろな思い出があふれてきました。今週は弔いの意味で、永田さんの人物像と思い出をつづります。

職人技のグラウンド整備だった（写真はイメージ）

永田さんは1961（昭和36）年にドラゴンズの本拠地、当時の「中日スタヂアム」に入社され、その後2007（平成19）年に退職されるまで、グラウンドキーパーを46年にわたって務められました。

「グラウンドキーパー」と言ってもどんな仕事なのか、ピンとこない方もいらっしゃるかもしれません。

雨模様の中でも、試合ができるように手際よく作業を行い、そのたびにSNSで「神業」と絶賛される甲子園球場の「阪神園芸」の皆さんを思い出していただければ、なんとなくイメージしやすいと思います。

私が永田さんに初めてお目に掛かったのは1991（平成3）年の4月。中日スタヂアムから「ナゴヤ球場」に名称が変わったドラゴンズの本拠地を、文字通り「常に最高の状態に保つ」ために日々汗を流されていました。

ナゴヤ球場でお会いした際、先輩から「この人を知らないともぐりだ」と言われて紹介され、ご挨拶したことを今でもよく覚えています。

ナゴヤ球場で我々報道陣は、グラウンドキーパーの待機所からグラウンドに出る決まりになっていたので、行くたびに必ず顔を合わせました。

永田さんの神業の中で、特に思い出深いのはグラウンドへの水撒きです。

マウンドのプレート後方にある蛇口に、直径10cmはあろうかという巨大な黒いゴムホースをつなぎ、背中側から肩に担いだホースの先を、微妙に指で水圧を調整しながら水を撒きます。しかもマウンド周辺から大きく動くことなくグラウンド全体をきれいにカバーしました。

ナゴヤ球場は内野が全面土のグラウンドで、バックネットから両ベンチ前までは人工芝という構造でした。

「おい、そこにいると水がかかるぞ」と、ベンチ前にいる我々に声を掛け、土の部分に水を撒くのですが、見事に土と人工芝の境目ピッタリまで水が撒かれました。

「すごいですね」と声を掛けると「そうか？」と一言だけ答えてニコニコ笑う顔が今でも鮮明に思い浮かびます。

また、風の強い日や乾燥している日は、土の状態を見極め、水をいつもより多く撒く必要があると判断すると、審判に「今日は水撒きに時間が掛かりますから」と断って、常に最高のコンディションを保つことに注力されました。

トンボ整備でも…

永田さんはグラウンド整備の道具にもこだわりが強く、土をならすT字型の「トンボ」の新品が届くと、そのまま使うことはせず、土につく部分に並ぶ鉄の歯の長さや、その反対側の斜めに削ってある部分の角度を必ず自分の手で調整されていました。

「この球場の土に、一番合ったトンボにする」ためだと教えてくれました。

一口に土のグラウンドといっても、球場によって細かさや硬さ、土の特性はまちまちです。永田さんは正にナゴヤ球場のグラウンドを知り尽くしていました。その知識が最も発揮されたのがトンボでの整備です。

プロ野球では3回と7回終了時、短い時間でベース周りやマウンドなどを、5回終了時にはグラウンドキーパーの方が出てきて、全体的にグラウンドを整備します。

永田さんは試合中、キーパーの待機所からじっとグラウンドを見つめ、打球の動きからどこをどのようにならすかを考え、整備の時間になるとその場所へ直行していました。

イレギュラーバウンドとまではいかなくても、微妙にバウンドがおかしいと思ったところをならすのですが、そのような場所が複数あった場合は他のキーパーの方に「お前はあそこを」と指示し、整備に時間がかかって試合進行の妨げとならないよう気を遣っていました。

試合前に雨が降っている場合は、内野全面を覆う大きなビニールシートを敷いて試合に備えますが、いざ開催が決まるとそのシートをはがさなければなりません。ただ単にシートをはがすのではなく、土の部分にシートの上にたまった雨水がかからないように手順を踏まなければなりません。さらに雨水がたまっているためその重みも増しています。

バイトも含めキーパー総出で、永田さんの指示で手際よくビニールシートが畳まれていく光景はなかなかの見ものでした。

最後はグラウンドとフェンスの境目に沿って掘られた側溝にビニールシートにたまっていた雨水がザーッと流れていくのです。

雨といえばもう一つ思い出深いのが雨の中での試合です。

例によって、グラウンドを見つめる永田さんはどこがぬかるんでいるかを細かくチェックし、現場を確認する前に「土をこれだけ用意しろ」とその量を指示して、あっという間に整備を行っていました。

ナゴヤ球場は1、2塁間、ちょうどセカンドが守備に立つ周辺に雨がたまりやすい特徴があり、一番気を遣うと教えてもらったことがあります。試合が終わった後は翌日の試合に支障がないように納得いくまでグラウンドを整備する姿がありました。

実は本拠地だけでなく、春のキャンプが行われる沖縄には年明けに入り、キャンプが滞りなくできるように、また地方球場での試合がある場合は遅くともその前日までに現地に赴き整備されていました。普段アマチュアしか使用しない球場は、どうしても整備不足で土が硬かったり、その硬さも場所によってバラバラだったりするそうです。本拠地と同じようにとまではいかなくても、少しでも選手が気を遣うことなくプレーできるよう、腐心されていました。

人工芝で屋根のある球場は…

地方球場での中継の際は、永田さんにグラウンド状態を聞いて中継に生かすのが常でした。シーズンオフにはトラクターで何日もかけて土を掘り起こすなど、一年中、グラウンドを我が子のように慈しみ大切にされていました。

1997（平成9）年、本拠地が当時のナゴヤドームへ移ると、永田さんの職場もドームになりましたが、「人工芝で屋根のある球場はやることが少なくて張り合いがない」と少し寂しそうな表情でお話しされたのが印象的でした。

2002（平成14）年、2軍の本拠地となったナゴヤ球場に再び職場が移りましたが、たまにファームの取材でお目に掛かると「やっぱりドームと違ってここは整備のやり甲斐がある」と嬉しそうにおっしゃっていました。

在職中、すべての監督、コーチ、選手から「向平ちゃん」「向平さん」と慕われたのは、永田さんが選手のため思い切りプレーできるグラウンドを作るという強い情熱があったからにほかなりません。翌日投げる先発ピッチャーによって、試合後マウンドの固め方を工夫するなど目に見えないところでも選手への配慮を忘れませんでした。

ひげとトム・クルーズを思わせるサングラスがトレードマークでしたが、その風貌にしたのは照れ隠しもあったのではないかと思います。サングラスを外せば少年のようなキラキラしたつぶらな瞳で、さらに人を魅了した永田さん。

今年、ドラゴンズは2軍の新球場計画を発表し、名古屋市近郊の自治体に呼び掛けて官民一体で移転、建設に向けて動き出しています。永田さんが愛したナゴヤ球場がなくなるのは私としてはさみしい限りですが、これも一つの時代が幕を下ろすということでしょうか。

永田さん、長年お疲れ様でした。そして本当にありがとうございました。心からご冥福をお祈りいたします。

次回は審判の権威について取り上げます。また、先週配信の内容で「全30ヵ所から送られてくる試合映像」という部分は「試合をしている最多15ヵ所の球場から」、また「MLB全30球場の5分の1とはいえ、全6球場」は、「MLB最多15試合を常時4人の審判団で賄っている半分以下とはいえ」の誤りでした。お詫びして訂正いたします。

村上和宏（むらかみ・かずひろ）

フリーアナウンサー。1967年、広島県出身。専修大学法学部卒業後、91年に東海ラジオ放送入社。制作局アナウンサーとして、主にスポーツ実況を担当。2025年の退社まで、プロ野球をメインに多くの番組制作に携わった。

デイリー新潮編集部