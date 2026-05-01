インフルエンサー・なえなの（25）が4月30日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。自身の恋愛テクニックを明かした。

この日は森香澄、長浜広奈と共に登場。10代、20代、30代のあざとテクを徹底研究した。

20代代表で出演したなえなのは「AIにめっちゃ聞く。チャットの返信とかも“何時に返したらいい？”とかも聞きます」と恋愛におけるAI活用術をトーク。森香澄を「えっ…！？」と驚かせた。

どのくらいの時間を置いて返信するかをAIに質問、回答通りにメッセージのやり取りを行うといい「相手の性格とか、恋愛診断とか、情報を全部入れ込んで。夜になると元気になるタイプだから、“夜にメッセージ送ると遊びに誘われるかも”とか」。これに森やMCの鈴木愛理も「えぇーー！？」と衝撃の様子。

MCの山里亮太が「実際どうなの？」と聞くと「ほんとに当たる！」と即答。「当たるとめっちゃ気持ち良くて。当たった後にAIと喜びを分かち合う時間も好き」と語ると、森は「それAIと恋愛してない！？」とするどくつっこんだ。