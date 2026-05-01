かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む番組『かまいガチ』。

4月29日（水）の同番組では、以前も女装でバズった人気芸人が衝撃の美女化した姿を披露する場面があった。

【映像】女装が大バズり→SNSで「この女の子誰ですか？」 またも美女化した芸人、今度はアイドルに大変身

今回の企画は「アイドルデビューしたいねん」。名物企画「イイ女になりたいねん」で話題となった芸人たちを集結させ、アイドルグループを結成するという企画だ。

発起人の山内も女装姿で登場すると、「デビュー曲はもう作りました」と準備万端。そんななか、メンバーに選抜された芸人がまたも“美女化”することに。

◆「反響はめっちゃありました」

1人目のメンバーに選ばれた東京ホテイソン・たけるに続いて、山内から合格を伝えられたのは真空ジェシカ・ガク。

「第1回 イイ女になりたいねん」では“フリフリの服を着たオタサーの姫”に変身したガクは、山内から「不思議系キャラはグループに1人必要」ということで選抜された。

突然の合格発表＆企画参加に困惑するガクだったが、山内に「反響あったでしょ？」と放送当時の様子を聞かれると「反響はめっちゃありました」と満面の笑みに。

ガク自身はSNSに写真をあげていなかったものの、放送を見た視聴者がガクのファンアートを描いて投稿。すると、絵を見た人から「この女の子は誰ですか？」と質問されたファンの「ごめんなさい、ガクなんです…」と謝罪した投稿がバズっていたそうだ。

そんなガクは今回も美女に大変身。濱家も登場と同時に大爆笑するほどの完成度の高さだ。

「一回も出勤せずに飛んだコンカフェの数が〜？」→「＼100軒突破／」という謎のコール＆レスポンスで笑いを誘うと、「みんなを私の部屋だけ貸してくれる男にしちゃうぞ！ピンク担当ガクぽで〜す」と決めポーズを披露した。

どこか危ない匂いのする“ガクぽ”は、山内から「問題児担当」と紹介されると、「でもグループ有名にしたのは私だから」と“炎上系アイドル”としてのキャラをすっかり確立しているようだった。