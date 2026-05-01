三菱鉛筆<7976.T>は大幅反発。４月３０日取引終了後、第１四半期（１～３月）連結決算を発表。売上高は２４７億１０００万円（前年同期比９．４％増）、営業利益は３５億６６００万円（同３９．５％増）だった。「ジェットストリーム」シリーズをはじめ各製品の販売が国内外で好調だった。



同時に国内投資ファンドのアドバンテッジパートナーズ（東京都港区）と事業提携すると発表した。アドバンテッジの豊富なコンサルティング実績などを活用し、企業価値向上を目指す。アドバンテッジを引受先とする無担保転換社債型新株予約権付き社債（ＣＢ）や新株予約権の発行で総額約１２０億円を調達し、自社株取得に関する借入金返済や海外事業の成長などに向けた追加投資に充てる。



これとあわせ自社株取得を実施。５月１日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で４１９万２００株を取得した。これら発表が好感され、買いを呼び込んでいるようだ。



出所：MINKABU PRESS