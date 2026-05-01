ワシントンＨが新値街道再突入、藤田観の追加取得で思惑◇

ワシントンホテル<4691.T>が切り返し急。４月２１日につけた上場来高値を更新した。ワシントンＨは４月３０日の取引終了後、藤田観光<9722.T>がワシントンＨ株３７万８４００株を５月１日に取得する予定だと発表。１日午前１０時に、藤田観から取得したとの連絡があり、同社が主要株主となったと開示した。議決権ベースで藤田観によるワシントンＨ株の保有割合は７．１０％から１０．２２％に上昇した。ワシントンＨを巡っては直近でアパホールディングス（東京都港区）らが大株主に浮上していたことが明らかとなっており、４月１７日提出の変更報告書で保有割合は６．２４％に上昇していた。ワシントンＨと藤田観は今年２月に業務提携を発表している。アパホールディングスによる買い増し後の藤田観の株式追加取得を受け、ワシントンＨ株に対して需給面での思惑が台頭し、買いが集まったようだ。藤田観の大株主順位は２位で変動はない。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS