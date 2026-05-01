「プレミア残留を決めれば、応じる意向」なんと！イングランド古豪が日本人３選手の獲得を画策か！「理想的な代役」
イングランドの古豪リーズは今シーズン終了後の田中碧の去就が注目されている。一方で、夏の補強も気になるところだ。新たに日本人選手を獲得する可能性について、報道が相次いでいる。
以前から関心が騒がれているひとりが、スポルティングとの契約が満了する守田英正だ。昨夏も獲得に動いているとうわさになった。
英紙『Daily Mail』は４月29日、「リーズはモリタへの関心を再燃させた」と報じている。
「リーズがプレミアリーグ残留を決めれば、彼は応じる意向とみられている。モリタは昨夏もリーズのターゲットだったが、ポルトガルで契約を全うすることを選んだ。30歳のモリタは今季好調で、スポルティングのサポーターが新契約を結ぶように求めている。リーズは中盤を強化でき、経験豊富でイーサン・アンパドゥの競争相手になる存在として見ている」
また、『Sports Boom』は先日、バイエルンで地位が確かではない伊藤洋輝に関心を寄せるクラブのひとつとしてリーズの名をあげた。これを受け、地元紙『Yorkshire Post』は「パスカル・ストライクが退団、財政バランスのために放出となれば、イトウは理想的な代役となるかも」と伝えている。
「彼は左SBとしても守備的MFとしてもプレーできる。ガブリエル・グドムンドソンやアンパドゥの代わりにもなれる可能性があるということだ」
さらに、前線に関しては、『TEAMtalk』がフェイエノールトで今シーズン活躍してきた上田綺世に対する興味を紹介している。
プレミアリーグ残り４試合で降格圏に６ポイント差と、リーズは目標としてきた残留に迫っている。来季も１部で戦うに際し、日本人選手の加入はあるのか。進展に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
以前から関心が騒がれているひとりが、スポルティングとの契約が満了する守田英正だ。昨夏も獲得に動いているとうわさになった。
英紙『Daily Mail』は４月29日、「リーズはモリタへの関心を再燃させた」と報じている。
また、『Sports Boom』は先日、バイエルンで地位が確かではない伊藤洋輝に関心を寄せるクラブのひとつとしてリーズの名をあげた。これを受け、地元紙『Yorkshire Post』は「パスカル・ストライクが退団、財政バランスのために放出となれば、イトウは理想的な代役となるかも」と伝えている。
「彼は左SBとしても守備的MFとしてもプレーできる。ガブリエル・グドムンドソンやアンパドゥの代わりにもなれる可能性があるということだ」
さらに、前線に関しては、『TEAMtalk』がフェイエノールトで今シーズン活躍してきた上田綺世に対する興味を紹介している。
プレミアリーグ残り４試合で降格圏に６ポイント差と、リーズは目標としてきた残留に迫っている。来季も１部で戦うに際し、日本人選手の加入はあるのか。進展に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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