1日11時現在の日経平均株価は前日比394.58円（0.67％）高の5万9679.50円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は615、値下がりは891、変わらずは62と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を359.02円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が148.84円、豊田通商 <8015>が69.79円、中外薬 <4519>が42.34円、ダイキン <6367>が34.53円と続く。



マイナス寄与度は43.75円の押し下げでＴＤＫ <6762>がトップ。以下、アドテスト <6857>が26.55円、フジクラ <5803>が22.53円、キオクシア <285A>が21.82円、ＫＤＤＩ <9433>が18.5円と続いている。



業種別では33業種中11業種が値上がり。1位は空運で、以下、陸運、パルプ・紙、小売と続く。値下がり上位には証券・商品、鉱業、精密機器が並んでいる。



※11時0分9秒時点



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