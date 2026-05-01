

さぬきのゆめディアマンクッキー

大型連休で観光などに出かけ、おみやげを探す機会が多い季節です。高松自動車道の津田の松原SAなどを運営する穴吹エンタープライズ（高松市）は、香川県産小麦「さぬきの夢」と「さぬきの夢石臼挽き全粒粉」を使用した新商品「さぬきのゆめディアマンクッキー」を5月3日（日）から販売します。

観光需要の回復に伴い、「その土地ならではの魅力」や「ストーリー性」が詰まったおみやげに需要が高まっています。このクッキーはDayOneみろく菓子工房（さぬき市）の協力で開発しました。

クッキー3種には香川県産小麦「さぬきの夢」に加え、「さぬきの夢石臼挽き全粒粉」を粉全体の30％使用し、香ばしさとザクザクとした食感を実現し、軽やかなくちどけに仕上げたということです。

香川県では高松自動車道の「津田の松原SA」（上下線）、香川県綾川町の「道の駅滝宮」で購入でき、「瀬戸内レモン」690円、「和三盆」 750円、「ショコラ」 790円、「3個入りギフトセット」2500円で、5月3日から発売です。